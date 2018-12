Ce soir c'est Noël

Une seule personne peut aujourd'hui sortir la France de la crise: le Père Noël. C'est donc déguisé en Père Noël que notre Président va s'exprimer ce soir à 20h, il va descendre du ciel avec des cadeaux par milliards. J'espère qu'ils mettront la chanson de Tino Rossi en fond sonore. J'adore la magie de Noël!

ON EST PASSÉ D'UN...

"Il ne faut rien céder" Jupitérien à un "on donne tout et plus encore".

Ce soir on va apprendre ce que le gouvernement, donc nous, va offrir comme cadeaux au-delà de la suppression de la taxe sur les carburants pour 2019 déjà obtenue.

Le but est de baisser les impôts et les charges pour la "classe moyenne". Le problème c'est que 45% seulement des Français paient l'impôt sur le revenu...donc ce sera probablement une accélération de la suppression de la taxe d'habitation, la suppression des charges salariales sur les heures supplémentaires, une prime d'activité, des primes défiscalisées pour les salariés. Youpi c'est la fête !!!

LE PÈRE NOËL C'EST VOUS

On parlerait tout de même de plus de 10 milliards d'euros de cadeaux pour Noël qu'il va falloir payer...

On évoque déjà un relèvement des tranches supérieures sur l'impôt sur le revenu...

Mais ce sont surtout les entreprises qui seront visées avec un report ou une suppression de la prochaine baisse des taux d'IS.

On oublie la compétitivité, c'est vrai que ce n'est pas très grave dans un monde globalisé.

LA CATA

Bruno Le Maire a raison (pour une fois?). L'impact des événements est une catastrophe pour l'économie.

Directement avec l'effondrement en décembre de la grande distribution, du commerce mais aussi de l'hôtellerie et du tourisme.

Indirectement avec la détérioration spectaculaire de l'image de la France auprès des investisseurs étrangers.

Who cares...?

LE...

