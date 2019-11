Je reviens sur les chiffres du chômage français.

8.6% sur le troisième trimestre de l'année.

Une HAUSSE de 0.1%.

Alors que cela fait des mois que les spécialistes nous expliquent que nous croulons sous les offres d'emploi.

CHERCHEZ L'ERREUR

Etats-Unis : 3.6%

Chine : 3.6%

Japon : 2.4%

Grande-Bretagne : 3.8% (malgré le Brexit)

Allemagne : 3.1% (le pays qu'on est en train d'"écraser" économiquement, nous la locomotive de la croissance européenne).

Suisse : 2.3%

FRANCE : 8.6%

J'EN AI UN PEU MARRE

des commentaires et des explications bidon qu'on nous sert depuis des mois pour expliquer ce gouffre:

- On ne pourrait pas comparer nos chiffres avec ceux de tous les autres pays car nous avons un système de comptabilisation du chômage différent.

- Ce qui compte c'est la tendance et la tendance est à la baisse.

- On a un magnifique système social alors que tous les autres pays exploitent les travailleurs et créent des emplois low cost.

ET LA PLUS BELLE EXPLICATION

Et la plus belle qui est devenue l'explication la plus courue : on a un problème de formation.

En fait, on devrait avoir un chômage comme les autres pays parce qu'on a des records d'offres d'emploi mais que ces emplois ne correspondent pas aux profils des demandeurs d'emplois du fait de l'inadéquation de la formation.

CELA NE TIENT PAS

Quand on regarde la liste, officielle, des "métiers sous tension", il y a, bien sûr, des ingénieurs, des champions de la tech ou des développeurs, mais il y a surtout une immense multitude de métiers non qualifiés. Emplois de services à la personne, emplois de proximité, agents d'entretien, aides ménagères...des métiers qui ne demandent pas la formation d'un data scientist.

Il y a un vrai problème de fond....

