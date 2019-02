Encore une crise européenne

L'Europe n'a pas besoin de ça en ce moment.

Elle est déjà confrontée au Brexit, au ralentissement de la croissance, à la montée des populismes.

Mais un nouveau front vient de s'ouvrir.

En Espagne.

CRISE POLITIQUE EN ESPAGNE

Le budget présenté par le gouvernement socialiste a été rejeté par le Parlement.

191 voix contre 158.

Rejeté par la droite et par les indépendantistes.

Tout ceci s'est passé en plein procès des leaders indépendantistes catalans.

Et l'Espagne va donc directement vers des élections anticipées.

QUEL GOUVERNEMENT ?

Les élections vont mener à un nouveau casse-tête.

Les partis "traditionnels" sont en chute libre.

Ciudadanos continue à progresser.

De même que le parti d'extrême droite Vox crédité de plus de 10% des voix.

Une coalition de droite pourrait néanmoins émerger.

Rappelons que l'Espagne a opéré un redressement économique spectaculaire.

ENFIN?

Le taux de chômage recule en France.

8.8%.

C'est mieux.

Mais ce n'est pas bien.

Rappelons que notre taux de chômage reste à un niveau dramatique.

Et l'emploi est la clé de la hausse du pouvoir d'achat.

UNE BARRIÈRE, PAS UN MUR

On attend la décision de Trump.

Il doit approuver l'accord entre les démocrates et les républicains.

Pour éviter un nouveau shutdown.

Il n'a pas obtenu satisfaction.

Il n'a pas obtenu les 5.7 milliards de $ qu'il souhaitait pour construire son Wall.

Il a obtenu quelques centaines de millions de dollars.

De quoi construire une petite clôture...

Il cherche tous les moyens de compléter ce montant.

Une cagnotte peut-être ?

LE CARTON DU JOUR

Netflix.

En France.

La barre des 5 millions d'abonnés a été franchie.

1.5 million de plus en moins d'un an.

Netflix a désormais plus d'abonnés que Canal.

LA RÉCOMPENSE DU JOUR

Juppé a été récompensé pour...

