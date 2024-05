Tourisme spatial : un Français s'est offert un vol à bord d'une fusée de Blue Origin

Une fusée de l'entreprise américaine Blue Origin, dont c'est le premier vol avec équipage depuis deux ans, a décollé dimanche vers l'espace avec à son bord six passagers dont un entrepreneur français, Sylvain Chiron, qui réalise son « rêve de gosse ». Une opportunité rare pour ce Français ayant fondé la brasserie du Mont-Blanc en Savoie, qui pourra voir la courbure de la Terre et flotter brièvement dans la capsule de la petite fusée New Shepard de l'entreprise spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos. Ed Dwight, un Afro-Américain, est aussi du voyage et deviendra, à 90 ans, la personne la plus âgée à avoir atteint l'espace. Sa participation au vol de Blue Origin avait été annoncée début avril, mais la date du décollage de cette mission, nommée NS-25, a été confirmée mardi.

Sylvain Chiron s'est rendu brièvement dans l'espace ce dimanche à bord d'une fusée de Blue Origin. Il est le 12ème Français à pouvoir faire un voyage dans l'espace. Toutefois, les vols de tourisme spatial de Blue Origin ne durent qu'une dizaine de minutes mais permettent aux passagers d'admirer la courbure de la Terre et de flotter brièvement dans la capsule. L'entreprise fondée par le milliardaire Jeff Bezos a déjà emmené 31 personnes au-dessus de la ligne de Karman, qui marque à 100 km d'altitude la frontière de l'espace selon la convention internationale. Beaucoup sont de riches clients, même si le prix du billet est tenu secret. « Oui c'est cher » mais « pas complètement fou non plus », a seulement indiqué le Français.

Premier vol avec équipage depuis août 2022

Retour en vol pour Blue Origin. Il s'agit pour l'entreprise du premier vol avec équipage de sa fusée New Shepard depuis août 2022. En septembre de la même année, un vol sans équipage s'était soldé par le crash de l'étage de propulsion de la fusée. Le système d'éjection automatique de la capsule -- où se trouvent les passagers lors d'un vol habité --, s'était déclenché et elle était retombée au sol, ralentie par ses parachutes. Après une enquête du régulateur américain de l'aviation (FAA), Blue Origin avait procédé à des modifications et réalisé un nouveau vol sans équipage en décembre 2023.

Jeff Bezos avait lui-même participé au premier vol habité de la fusée New Shepard en juillet 2021. Depuis, l'engin a également transporté l'acteur incarnant l'emblématique capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner, alors âgé de 90 ans.