États-Unis 1 - Chine 0

Le bras de fer entre les États-Unis et la Chine continue.

Comme d'habitude on attend un accord commercial, une phase 1, qui ne vient pas mais qui doit venir car les deux parties ont intérêt à signer un cessez-le-feu.

Mais, mais, on voit clairement, et c'est tout de même une surprise, que les États-Unis se sortent nettement mieux de cet affrontement que la Chine.

AMERICA FIRST

Quand Trump a déclenché cet affrontement avec la Chine, les prévisionnistes craignaient un impact majeur sur la croissance américaine. Rappelez-vous, on parlait même de récession.

Quelques mois plus tard, la donne a changé.

La croissance américaine reste forte.

Elle a même été révisée à la hausse à 2.1% au troisième trimestre.

Le chômage reste à un niveau record de baisse.

Les échanges internationaux sont évidemment touchés mais comme les États-Unis sont plutôt très mauvais sur les exportations, comme nous, ils souffrent peu, ou même pas du tout.

ALORS QUE LA CHINE SOUFFRE

Elle subit de plein fouet le ralentissement du commerce mondial dû en partie à la guerre commerciale.

Sa croissance ralentit.

Significativement.

Et elle est coincée.

Elle ne peut pas vraiment lancer de grand plan de relance.

Pour une raison simple.

Le surendettement.

LE RAPPORT DE LA BANQUE CENTRALE CHINOISE EST SANS APPEL

Dans son "Financial Stability Report" qui vient d'être publié, la Banque centrale chinoise considère que 586 des 4400 établissements de crédit du pays sont "high risk". Elle met aussi en lumière la hausse de l'endettement des particuliers de 93.4% du revenu disponible en 2017 à 99.9% en 2018.

L'État est endetté.

Les régions sont endettées.

Les entreprises sont endettées (niveau record, 165% du PIB).

Les banques sont endettées.

Et les ménages sont endettés.

C'EST DONC POUR L'INSTANT

les États-Unis qui gagnent le...

