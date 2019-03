L'économie mondiale ralentit

L'OCDE a publié ses prévisions de croissance.

Elles ont été revues à la baisse.

Malgré des taux d'intérêt proches de 0, voire négatifs.

Malgré les injections massives de liquidités par les banques centrales.

Malgré des plans de relance comme la baisse massive des impôts aux Etats Unis.

3.3%

3.3% seulement.

C'est la prévision de croissance mondiale de l'OCDE.

Contre 3.5% de croissance attendue il y a encore quelques semaines.

C'est principalement la zone euro qui ralentit.

1% de croissance attendue seulement en 2019.

L'OCDE prévoyait encore 1.8% en novembre...

L'Allemagne marque le pas brutalement avec une croissance à 0.7%.

L'Italie, elle, sera en récession.

LES CAUSES APPARENTES

L'OCDE avance les explications suivantes :

- le ralentissement du commerce mondial

- les tensions entre la Chine et les États-Unis qui ne s'apaiseront que momentanément avec un deal commercial

- les incertitudes politiques.

Ce sont des causes apparentes.

Les causes réelles sont ailleurs.

Nous vivons une rupture économique majeure.

Le ralentissement de l'économie n'est pas conjoncturel, il est structurel.

TRUMP SE PREND UNE CLAQUE

Une claque magistrale.

Sur un des sujets qu'il a choisi comme cheval de bataille.

Le déficit commercial.

Il a explosé en 2018.

621 milliards $.

Le plus large depuis 2008.

Une hausse du déficit de 18.8% pour le seul mois de décembre...

LA CHINE EN PREMIÈRE LIGNE

Le déficit avec la Chine explose.

419 milliards $.

Une hausse de 43.6 milliards $ sur l'année.

Cela ne va pas être simple à assumer, ni à expliquer pour Trump.

Et il va falloir un sacré bon deal commercial pour inverser la tendance ou seulement ralentir la progression.

Good luck with that.

INSUPPORTABLE

Les gilets jaunes veulent bloquer Paris tout le week-end pour l'acte 17.

LE 15 MARS

C'est...

