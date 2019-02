L'espoir d'un deal

Les marchés sont euphoriques.

Près de 2% de hausse en Europe et en France vendredi.

Et ce matin l'Asie suit le mouvement.

Les investisseurs sont persuadés qu'un deal commercial entre les Etats Unis et la Chine est imminent.

RISK ON

Les investisseurs ont switché.

Ils sont passés de l'aversion au risque la plus totale (risk off) de la fin d'année, à la recherche des actifs les plus risqués (risk on).

Ce week-end Donald Trump a déclaré que les discussions étaient très productives et le président Xi JinPing que les négociations avaient enregistré des vrais progrès.

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN

Nous avons exprimé en début d'année deux convictions.

1. Que les États-Unis et la Chine parviendraient à un accord parce que Trump a besoin d'une "victoire" et que la Chine doit relancer son économie.

2. Que les marchés pourraient rebondir de 10 à 15% en début d'année sur des anticipations d'accord commercial (voir nos anticipations de début janvier).

Jusqu'ici tout va bien...

LA PRIME MACRON

Selon Les Échos, ça marche.

Les entreprises, et en particulier les grands groupes, vont jouer le jeu.

À hauteur de 74% selon un sondage.

Les PME et ETI suivent avec une prime moyenne de 532 €.

Jusqu'ici tout va bien.

NO COMMENT

et no limit.

L'agression de Finkielkraut.

Quand l'anti-sionisme sert de couverture à l'antisémitisme.

L'ÉCONOMIE DE "PARTAGE"

J'ai du mal avec la "nouvelle" économie.

Toutes ces entreprises qui raisonnent en millions ou centaines de millions levés mais pas en chiffre d'affaires et encore moins en rentabilité.

Il paraît que l'économie s'uberise...

En attendant Uber continue à accumuler les pertes.

865 millions de $ de pertes.

Pour 3.02 milliards $ de chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2018.

Et on parle d'une valorisation possible de 120...

