La Big Tech sous pression

Pourquoi maintenant ? Cela fait des mois, des années même qu'on se demande quand les géants de la tech américaine seront, un peu, menacés dans leur domination écrasante. Cela fait quelques jours que leurs valorisations en Bourse sont chahutées et que leurs modèles sont remis, un peu, en cause.

LES GAFAM ET LES FAANG

C'est Facebook qui a ouvert le bal de la baisse avec le scandale sur l'utilisation des données privées. Mais tous les géants de la tech américaine ont été touchés. En quelques jours les GAFAM ont perdu près de 400 milliards de capitalisation. Normal quand on "pèse" 3400 milliards. La moindre baisse se compte en dizaine de milliards de dollars. Ces valeurs ont alimenté une partie de la hausse des indices américains. Elles sont responsables pour partie de la baisse des dernières semaines.

REMISE EN CAUSE?

On remet en cause, enfin, leur domination en évoquant un cadre réglementaire plus strict mais on remet aussi en cause leur fiscalité, en Europe, on l'a vu avec la volonté de leur imposer une taxe sur chiffre d'affaires, mais même aux États-Unis. Hier Amazon a chuté de plus 7%. On parle tout de même de 50 milliards de dollars envolés. Selon le site internet Axios, Donald Trump voulait freiner le groupe aux États-Unis en modifiant son traitement fiscal parce qu'il s'inquiète de voir les petits commerçants disparaître. Pour l'instant on est plus dans une correction que dans une remise en cause. La domination de la tech américaine reste et restera écrasante.

LE RECORD DU JOUR

Trimestre record pour les deals de fusions et acquisitions dans le monde. On a dépassé les 1200 milliards de dollars dans le monde sur un seul trimestre. C'est colossal. On parle d'une hausse de plus de deux tiers par...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct