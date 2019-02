La fin du modèle paritaire

Les syndicats et le patronat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur l'assurance chômage.

En cause les limitations à l'utilisation des contrats courts et le plan d'économie à réaliser.

C'est donc l'État qui reprend la main.

De façon temporaire?...

Ou définitive...

ET MAINTENANT?

L'État va prendre les décisions.

On s'attend donc à la mise en place d'un système de bonus-malus pour les contrats courts.

On s'attend aussi à la mise en place d'un plan d'économies de plus de 3 milliards € en 3 ans.

NOUS N'AVONS PAS LA CULTURE

du consensus social.

Cette culture qui a fait le succès du modèle allemand.

Nous voulons moins d'intervention de l'État, mais personne n'a le courage de prendre des décisions impopulaires mais nécessaires, ni le patronat avec le système de malus pour CDD, ni les syndicats avec les économies massives à réaliser.

Quel dommage.

L'AMENDE DU JOUR

Une amende à l'américaine.

4.5 milliards €

Un montant colossal.

Un montant auquel a été condamnée la banque UBS pour démarchage illicite et blanchiment de fraude fiscale.

3.7 milliards € d'amende et 800 millions € de dommages et intérêts dus à l'État.

C'est une amende historique.

L'ALERTE DU JOUR

L'Organisation Mondiale du Commerce.

Tous ses indicateurs pointent vers un ralentissement du commerce mondial.

Un niveau général au plus bas depuis 2010.

En cause le ralentissement de la croissance mondiale et les affrontements commerciaux.

Mais aussi une tendance structurelle bien décrite par The Economist : la slowbalisation, le recul de la globalisation.

ENCORE UNE VISITE POUR RIEN

Le temps presse.

Theresa May vient encore à Bruxelles.

Pour arracher une concession sur le backstop.

Mais l'Europe ne veut rien entendre.

Et le Royaume-Uni va dans le mur.

De plus en plus rapidement et sûrement...

