La journée des bonnes nouvelles

Essayons d'être positifs.

Sur la France.

Pour une fois.

Et une fois de plus, la France montre à quel point son économie est déconnectée et décorrélée du reste de l'Europe et du reste du monde.

Nous annonçons des bonnes nouvelles quand le reste du monde patine, et quand le reste du monde brille économiquement, nous regardons le train de la croissance passer.

Toujours aussi troublant.

RÉVISIONS

2.5% "seulement".

Le déficit public pour 2018 a été révisé à la baisse.

De 2.7% à 2.5%.

Et pour 2019, le gouvernement prévoit maintenant 3% et non 3.2%.

Et pour 2020, on attendrait moins de 2%!

Cocorico!

La dette ne progresse pas en % du PIB pour l'instant.

Mais elle reste à un niveau très élevé.

98.4% du PIB.

UN MIEUX MAIS TOUJOURS CHAMPIONS

Deux autres bonnes nouvelles.

La part des dépenses publiques a un peu baissé mais avec 54.4% du PIB, on reste champions.

Le taux des prélèvements obligatoires a un peu baissé mais à 45% du PIB, on reste champions.

Mais restons positifs pour une fois qu'il y a des bonnes nouvelles.

L'AUTRE BONNE NOUVELLE

La collecte de l'assurance-vie.

3.2 milliards € en février.

Un record depuis 6 ans.

Normal avec des taux sans risque supérieurs à 2% et une fiscalité très avantageuse.

Une liquidité aussi bonne qu'un livret

Et pas de frais d'entrée, à condition de bien sélectionner son contrat...

LE RECORD DU JOUR

Les "Mémoires" de Michelle Obama.

10 millions d'exemplaires déjà vendus.

Elle va battre le record absolu des ventes de mémoires.

Rappelons que la maison d'édition Penguin Random House avait payé 65 millions $ pour deux livres du couple Obama.

IF YOU CANNOT BEAT THEM

...Join...

