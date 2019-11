Voilà une déclaration qui ne va pas faire plaisir à Trump.

Jay Powell.

Le patron de la banque centrale américaine.

Devant le Congrès.

Il annonce qu'il n'y aura pas de nouvelle baisse de taux.

Pour l'instant.

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

américaines restent favorables.

C'est le patron de la FED qui le dit.

Et pourtant... nous sommes à la onzième année successive de croissance, un record pour les États-Unis.

C'est très impressionnant.

11 ans de croissance.

Et un chômage au plus bas.

Une consommation des ménages record.

Et même une inflation qui se rapproche du Graal des 2%.

CARTON PLEIN

ou presque donc pour l'économie américaine.

On peut même se demander pourquoi Powell a baissé les taux 3 fois.

On l'a même accusé d'avoir cédé sous la pression de Donald Trump.

Il tente donc de résister aux menaces de Trump qui réclame de nouvelles baisses de taux.

Pour combien de temps ?

CARTON PLEIN ?

Pas tout à fait quand même.

Cette croissance économique coûte cher.

Très cher.

Le déficit budgétaire explose.

En octobre, le premier mois de la nouvelle année fiscale, il progresse de 34% à 134 milliards de $.

Sur 12 mois il dépasse la barre des 1 000 milliards de $.

Mais j'oubliais, la dette des États, tout le monde s'en fout.

LE PARADOXE DU JOUR

Cela fait des semaines qu'on nous serine que ce qui se passe en France est fabuleux.

Qu'on crée des millions d'emplois.

Qu'on ne peut même pas faire face à l'explosion des offres d'emplois.

Le chiffre du chômage est sorti ce matin.

8.6% au troisième trimestre.

Une hausse de 0.1%.

J'attends toutes les explications "techniques" pour nous convaincre qu'en fait c'est une excellente nouvelle.

En attendant, nous avons le taux de chômage le plus dramatique...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct