Les banques européennes écrasées par les banques américaines

La crise italienne a secoué les banques européennes. Et elles n'avaient pas besoin de ça. Même si leurs cours ont rebondi hier, les banques européennes sont sous pression.

ESSOUFFLEMENT DE LA FINANCE EUROPÉENNE

Il y a la crise italienne bien sûr. Mais au-delà de ça, après un rebond spectaculaire ces dernières années, on sent un certain essoufflement. Essoufflement lié au business model pour certaines banques françaises, difficultés provoquant des restructurations massives comme pour la Deutsche Bank ou encore, évidemment, problèmes structurels et maintenant conjoncturels des banques italiennes. Tout cela malgré un environnement de taux favorable au financement des banques et malgré une Banque centrale européenne conciliante, voire laxiste, en matière de financement.

DOMINATION DE LA FINANCE AMÉRICAINE

Et cela m'inquiète. Je n'ai pas peur d'une nouvelle crise bancaire. Nous ne sommes pas en 2008, ni en 2010. Les banques européennes sont, dans leur grande majorité, plus solides, et la BCE est très vigilante et prête à intervenir à tout moment. Non. Ce qui m'inquiète c'est le fossé qui se creuse de plus en plus entre les banques américaines et les banques européennes. On se soucie beaucoup de la domination de la tech américaine mais la domination de la finance américaine est toute aussi inquiétante. Elles sortent renforcées 10 ans après, de la crise des subprimes et elles sont chaque jour dans une position plus confortable.

MOINS DE RÉGLEMENTATION AUX ÉTATS-UNIS

ET cela s'est accentué depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Trump fait tout ce qu'il peut pour aider les banques américaines. Il y a eu les baisses d'impôts. Mais c'est surtout du côté de la réglementation que son action est la plus spectaculaire. Il y a quelques jours l'administration américaine a assoupli la loi Dodd Frank votée en 2010 pour éviter un remake...

