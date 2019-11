Les héros de l'économie

L'économie mondiale ralentit.

Mais elle ne s'effondre pas.

Grâce, en grande partie, à l'économie américaine.

Qui ralentit, elle aussi.

Mais parvient toujours à éviter la récession.

Grâce aux héros de l'économie mondiale.

Les consommateurs américains.

CONSOMMER, CONSOMMER, CONSOMMER

Les partisans de la déconsommation et de la décroissance peuvent s'arracher les cheveux.

Aux États-Unis, la part de la consommation explose.

Elle représente entre 67 et 69% du PIB mais contribue sur les 5 dernières années à 85% (85%!!) de la hausse du PIB.

Sur le front de la croissance, les consommateurs américains sont en première ligne et permettent à l'économie américaine de défier les lois des cycles avec cette croissance qui n'en finit pas de battre des records, ayant largement dépassé maintenant les 10 ans.

DES CONSOMMATEURS DIFFÉRENTS

Les consommateurs américains de 2019 ne sont pas les consommateurs de 2007.

Ils ne sont pas surendettés et ils n'ont pas, comme en 2007, un taux d'épargne négatif.

Non.

La dette des ménages représente 76% du PIB, c'était 99% en 2007.

Et le taux d'épargne est à 8.1%, un niveau très élevé pour les standards américains.

L'EMPLOI, L'EMPLOI, L'EMPLOI

Avec un taux de chômage à 3.6%, au plus bas depuis 50 ans, et des salaires qui progressent de 3%, comme l'ont montré les chiffres de l'emploi de vendredi, les Américains ont bénéficié d'un boost spectaculaire.

128 000 emplois pour le mois d'octobre, largement plus qu'anticipé.

Et un taux de chômage à 3.6%.

Cela a permis à la consommation des ménages de progresser de 2.9%, dans tous les domaines, de l'automobile à l'habillement en passant par les meubles ou la restauration.

Le consommateur américain est on fire.

Vous pouvez le remercier.

C'est lui qui tire la croissance mondiale.

L'ARLÉSIENNE...

est saoudienne.

Un peu comme le Brexit,...

