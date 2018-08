Macron n'aime pas les retraités

Quel acharnement ! Après la hausse de la CSG, les retraités vont subir de plein fouet la non-indexation de leurs pensions sur l'inflation. Manque de bol pour eux, cela se produit juste quand l'inflation recommence à démarrer. Avec une hausse des pensions de 0.3% et une inflation à 2.3%, c'est donc 2% de pouvoir d'achat en moins pour les retraités, à rajouter aux 1.7% de hausse de la CSG, soit 3.7% !

POURQUOI TANT DE HAINE ?

On peut se poser la question. Macron et son gouvernement répètent qu'ils veulent favoriser les Français qui travaillent, les Français productifs. Certes. Mais les retraités ont travaillé et ont cotisé toute leur vie professionnelle. Les retraites qu'ils perçoivent aujourd'hui ne sont pas une aumône que l'État leur fait. Il faudrait allonger notre Président sur un divan pour comprendre pourquoi il fait un tel blocage sur les seniors. Sauf...(non, je retire le sauf, c'est déplacé).

UNE CHOSE EST SÛRE

Les retraités vont souffrir de plus en plus. Il va falloir qu'ils gèrent au mieux leur capital pour compenser la baisse de leurs pensions qui ne va que s'accentuer.

Et les autres ne toucheront jamais intégralement la retraite pour laquelle ils cotisent. Il faut donc dès maintenant, ou au moins à partir de 40/45 ans, commencer à vous constituer un capital-retraite. Nous passons sans le dire vers un système de retraite par capitalisation...

JE M'ÉTAIS JURÉ

de ne pas parler souvent de l'Allemagne. Et surtout de ne pas la comparer avec la France. Mais là, je n'ai pas le choix. Au premier semestre de l'année, l'Allemagne affiche son record historique budgétaire. Pas de déficit comme nous depuis plus de 40 ans. Non. De surplus. (Surplus, c'est quand on dépense moins qu'on gagne, je l'explique...

