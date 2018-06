Même le Nasdaq tremble

Le Nasdaq a perdu plus de 2%. Et c'est un événement. Un événement parce que le Nasdaq a enchaîné les records historiques de hausse jour après jour. Contre vents et marées. À tel point qu'on commençait à se demander s'il ne fallait pas classer à présent le Nasdaq comme une valeur-refuge.

LE NASDAQ, VALEUR REFUGE ?

Les valeurs technologiques avaient rejoint le yen ou encore les emprunts d'État allemands : elles montaient quand les nouvelles étaient mauvaises pour le marché. Mais hier on a eu le premier dérapage depuis longtemps. La plus forte baisse en un jour depuis le début avril.

LA TECHNO AU CŒUR DE LA GUERRE COMMERCIALE

Une baisse due à la guerre commerciale. Le Nasdaq avait résisté jusqu'à présent aux affrontements commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Et pour cause. Ces affrontements touchaient des produits de la vieille économie, l'acier, l'aluminium ou encore les voitures et les Harley-Davidson.

Mais ce week-end, la guerre commerciale a pris un nouveau tournant. Les États-Unis ne veulent plus d'investissements chinois dans la technologie américaine. Ils ne veulent plus de transfert de technologie. Ils ne veulent plus alimenter l'émergence spectaculaire de la technologie chinoise. Et là, les valeurs technologiques américaines sont en première ligne, pour la première fois. Et les prochaines mesures de rétorsion chinoises pourraient les concerner directement.

RETOURNEMENT DE TENDANCE POUR LE NASDAQ?

J'attendrai encore quelques semaines pour parler de retournement de tendance. La puissance qu'a montrée le Nasdaq depuis des mois est tellement forte et impressionnante qu'il faudra plus que des menaces verbales pour le faire plier. Les leaders de la techno américaine continuent à afficher des résultats spectaculaires, des progressions de chiffres d'affaires phénoménales et des niveaux de trésorerie qui leur permettraient de tout acheter ou presque.

