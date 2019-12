Pendant ce temps, dans le reste du monde...

Nous sommes très focalisés sur la situation des économies américaine, chinoise, européenne et françaises.

Quand on ne pense pas uniquement à la journée du 5 décembre...

Mais ça bouge dans le reste du monde.

En Amérique latine par exemple.

Ou encore en Inde.

AMÉRIQUE LATINE : LA CONTAGION

L'Amérique latine bascule.

Politiquement.

Et économiquement.

Pays après pays.

Il y a évidemment le désastre vénézuélien.

La crise politique en Bolivie.

Les manifestations au Chili, le bon élève économique de l'Amérique du Sud.

Les manifestations en Colombie, malgré une croissance forte, plus de 3%.

Le naufrage économique et le retour vers le péronisme en Argentine.

Les protestations contre le programme d'austérité du FMI en Equateur.

Et les difficultés du gouvernement Bolsonaro au Brésil.

DES CHIFFRES

La croissance argentine devrait chuter de 3.3%.

La croissance brésilienne devrait se rapprocher de zéro.

-0.5% pour l'Équateur.

L'Équateur et le Brésil ont dû faire appel au FMI, 4.2 milliards de $ pour l'un, 57 milliards pour l'autre.

Les banques centrales doivent intervenir contre la chute des monnaies, plus de 8 % sur l'année par exemple pour le real brésilien, près de 40 % pour le peso argentin ou encore près de 20 % pour le peso chilien.

LES CAUSES

Au-delà de la corruption ou encore des problèmes électoraux, les protestations sont provoquées par le ralentissement économique, la crainte des classes moyennes de retomber dans la pauvreté et le sentiment d'inégalité.

Pour The Economist "The gap between rich and poor has not widened in Latin America, but it has become more visible" (que l'on traduit par "Le fossé entre riches et pauvres ne s'est pas creusé en Amérique latine, mais il est devenu plus visible").

On peut discuter le fait que les inégalités n'aient pas augmenté, mais The Economist a raison,...

