Le Brexit.

Incroyable.

Inimaginable même.

Du résultat du referendum, totalement inattendu, à aujourd'hui.

Rien ne s'est passé comme prévu. Rien.

Je trouve cela fascinant.

UNE CLAQUE ANNONCÉE

Malgré sa dernière tentative hier pour convaincre les parlementaires, Theresa May va dans le mur. Sauf énorme surprise, les députés vont très largement rejeter aujourd'hui son plan Brexit.

Corbyn va ensuite déposer une motion de censure pour obtenir des élections anticipées.

Mais elle a peu de chances d'être adoptée.

ET DONC?

Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on semble s'acheminer vers un second referendum.

On pourrait donc revoter sur le Brexit.

Et peut être que la Grande-Bretagne ne sortira finalement pas de l'Union Européenne!

On n'en est pas encore là, mais quel scénario incroyable !

LE GAG DU JOUR

Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat américain, a rencontré le Prince Mohammed Bin Salman à Ryad et il lui a demandé, le plus sérieusement du monde, les yeux dans les yeux, que toute personne impliquée dans le découpage du journaliste Jamal Kashoggi soit identifiée et jugée.

Ah la realpolitik, c'est très drôle.

LE FAUX DERCHE DU JOUR

Hiroto Saikawa.

Ex bras droit de Carlos Ghosn.

Directeur Général de Nissan.

Interview dans les Échos.

Jure la main sur le cœur que l'arrestation de Ghosn n'a rien à voir avec l'alliance Renault Nissan et la fusion projetée.

Et le pauvre est "sous le choc" de l'enquête.

BAISSER LES IMPÔTS

Ça se passe en Allemagne.

AKK, la nouvelle patronne du CDU, le parti de Merkel, réclame une baisse des impôts pour rebooster la croissance en fort ralentissement.

La grande coalition pourrait se retrouver affaiblie sur le sujet car une baisse des impôts est déjà prévue pour tous les foyers allemands, sauf les 10% les plus riches, mais...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct