Thank God It's November

Ouf ! Le mois d'octobre, ce mois réputé pour être le mois des crises boursières, est derrière nous. La purge d'octobre 2018 viendra compléter le lourd historique du mois même si elle n'est pas au niveau des baisses d'octobre 2008, octobre 87 ou octobre 29. Mais si le mois d'octobre est historiquement le plus dur en Bourse, c'est aussi historiquement le meilleur mois pour acheter car il est souvent suivi d'un rebond. « Sell in may, Bur in October », comme le dit l'expression ?

OCTOBRE ROUGE

Le bilan d'octobre 2018 est lourd :

-7 % pour le CAC et le DAX, -8 % pour le CAC small & Mid, -9 % pour le Nasdaq et le Nikkei, -7,75 % pour la Chine , -5,71 % pour l'Inde.

-12 % pour le pétrole ; -2 % pour l'euro.

Seuls rescapés : l'or et les valeurs aurifères, et surtout la Bourse brésilienne, en hausse de 10 % sur un mois suite à la victoire du candidat d'extrême-droite Jair Bolsonaro qui a promis un programme économique très libéral.

ON REPREND SON SOUFFLE

Les indices remontent depuis quelques jours, dans le sillage de publications rassurantes de grandes entreprises. Le CAC reprend près de 3 % sur la semaine, tout comme Wall Street.

TF1, l'Oreal, Air France, Airbus, Sanofi, mais aussi Facebook ou General Motors ont toutes publiés des résultats meilleurs que prévus et ont alimenté le rebond de presque toutes les valeurs de la cote.

Ce matin, l'indice parisien a ouvert en hausse de 1,3 % à 5152 points.

ET MAINTENANT ?

Le mois d'octobre est derrière nous mais cela ne veut pas dire que les craintes sont dissipées. Elles sont toujours présentes. Elles sont même nombreuses. De la panne de croissance européenne aux taux et à l'inflation en passant par...

