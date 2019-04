Un accord entre la Chine et les États-Unis ?

Cela fait des semaines que nous aurions dû avoir un deal.

Les deadlines ont été décalées, les unes après les autres.

Les rumeurs d'accord émergent régulièrement mais pour l'instant les difficultés demeurent.

Signe évident que le problème dépasse largement le seul déficit commercial.

Un sommet Trump- Xi devrait être annoncé aujourd'hui.

LA GUERRE FROIDE

entre les États-Unis et la Chine ne fait que commencer.

Ce qu'ont révélé les difficultés à parvenir à un accord, c'est le fossé grandissant entre les intérêts chinois et les intérêts américains.

Les deux pays sont opposés, économiquement, sur tout ou presque.

Les États-Unis sont sortis de leur relative naïveté pour réaliser à quel point la Chine œuvrait pour les battre au plan économique.

LE DÉFICIT COMMERCIAL

n'est plus qu'un détail dans les négociations.

Et les deux parties parviendront à un accord, dans une semaine, dans un mois ou dans trois, sur le sujet.

Mais ils ne parviendront jamais à un accord sur la propriété intellectuelle, sur le transfert de technologie ou encore sur la liberté d'investissement.

L'affrontement entre les États-Unis et la Chine va redessiner carte économique et géopolitique mondiale.

LA BONNE NOUVELLE DU JOUR

La France!

Oui la France !

Le nombre de projets d'investissement réalisés par des groupes étrangers en France a atteint le plus haut niveau depuis plus de 10 ans (Les Échos).

1323.

Une hausse de 2% en 2018.

Pas d'effet, encore, gilets jaunes...

CONNAISSEZ-VOUS...

Ben Horowitz?

C'est le patron et cofondateur d'Andreessen Horowitz, un des fonds de capital risque les plus célèbres de la Silicon Valley.

Il a investi, très tôt, dans toutes les start-ups qui sont devenues des géants du net.

On en parle beaucoup ces jours-ci car il va faire un véritable jackpot avec la vague d'introductions en Bourse en...

