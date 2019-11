Une journée en chiffres

J'ai été frappé aujourd'hui par une série de chiffres.

Des chiffres symboliques, étonnants, voire fascinants.

Et on commence évidemment par le zéro...

0

Cela a duré quelques minutes.

Le taux de référence, le taux d'emprunt d'État français à 10 ans, est passé au-dessus de 0%.

Il a fini la journée à -0.04%.

Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il remonte.

De façon générale, principalement en Europe où les taux étaient largement négatifs, les taux remontent.

Un peu.

Ce n'est pas encore la grande remontada.

Et pour cause, l'économie reste molle, et la BCE va toujours être aussi accommodante.

Mais les investisseurs sont optimistes sur les marchés.

Et ils anticipent déjà des relances budgétaires partout en Europe.

0

Encore.

En Allemagne, il ne faut jamais passer en dessous de 0%.

Il ne faut pas avoir de déficit budgétaire.

C'est gravé dans le marbre.

Mais le comité des sages qui conseille le gouvernement allemand sur sa politique économique prône la souplesse.

En clair, il faudra oublier l'interdiction du 0 déficit si l'économie allemande entre en récession.

0.5

La croissance allemande est revue, encore une fois, à la baisse.

Elle ne sera que de 0.5% cette année.

Et elle ne devrait pas beaucoup dépasser ce chiffre en 2020.

En cause, l'automobile et les exportations.

Ça baisse, mais la récession est, pour l'instant, évitée.

3.1

Darmanin confirme le déficit budgétaire pour la France en 2019.

3.1%.

On est encore un mauvais élève de l'Europe.

Mais "who cares" ?

L'argent est gratuit.

Et nous avons pris un peu d'avance sur la mode à venir de la relance budgétaire...

6

Le patron de SoftBank, Masayoshi Son, a dû monter au créneau pour défendre sa stratégie et rassurer les investisseurs de son fonds,...

