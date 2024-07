Combustibles nucléaires : le site d’Orano à La Hague mis à l’arrêt et évacué en raison d’une fuite

« Ce jour, vers 04h00 une fuite d'acide nitrique d'environ 40 m3 [ce qui correspond à 40.000 litres, ndlr] a été détectée dans un atelier d'entreposage d'acide recyclé du site Orano La Hague [Manche, ndlr] », a indiqué dans un communiqué de presse, ce lundi 8 juillet, le groupe français spécialiste du traitement et du recyclage des combustibles nucléaires usés. « Ce liquide a été automatiquement récupéré dans un bac de rétention prévu à cet effet. Il n'y a eu aucun rejet dans l'environnement », précise l'entreprise. Interrogé sur une potentielle faible contamination du liquide, un porte-parole du groupe a assuré qu'il n'y avait « pas de risque radiologique », ajoutant que le liquide en question n'était « pas chargé d'uranium » et que « toutes les mesures réalisées autour ont montré zéro marquage radiologique ». « Il n'y a pas de risque environnemental, ni sanitaire », conclut-on.

Toutefois, « par mesure de précaution, un périmètre de sécurité a été établi », précise l'entreprise. « Le personnel non indispensable à la gestion de l'événement a été invité à retourner à son domicile et l'ensemble des installations du site a été mis à l'arrêt », est-il indiqué dans le communiqué. Cette mise à l'arrêt en urgence ne serait pas problématique pour l'appareil industriel. « C'est une mesure classique dans le secteur nucléaire qui permet d'éviter le 'suraccident' », selon Fabrice Mahieu, délégué syndical Force ouvrière, contacté par la rédaction.

Première fuite dans ces volumes

Quelque 600 salariés se trouvent actuellement sur le site selon Orano. Parmi eux, une trentaine de personnes est mobilisée dans le cadre de la cellule de crise, précise Fabrice Mahieu, tandis que d'autres salariés sont chargés de la surveillance des installations nucléaires. Habituellement, le site fonctionne avec environ 4.000 employés. « La personne ayant détecté la fuite fait l'objet d'un suivi médical par mesure de précaution », ajoute-t-il tandis que l'acide nitrique peut provoquer des brûlures de la peau et est corrosif pour les voies respiratoires. « Toutes les conditions de sécurité sont réunies pour autoriser le retour de l'ensemble des salariés dès demain », a fait savoir le groupe en début de soirée.

Pour l'heure, les facteurs ayant provoqué cette fuite restent inconnus et « des investigations sont en cours pour analyser les causes de l'événement et les traiter dans les meilleurs délais », précise Orano, qui a démarré à 18h45 les opérations de pompage, lesquelles devraient se poursuivre plusieurs heures. Une réunion exceptionnelle du Comité social d'entreprise (CSE) est prévue mercredi à 8h30 pour « avoir des explications et une première analyse », explique le délégué syndical, pour qui cette fuite est inédite. « Il y a déjà eu des fuites minimes, mais c'est la première fois, à ma connaissance, qu'il y a une fuite dans ces volumes-là », indique le salarié en activité sur ce site depuis 1996.

A ce stade, cet incident ne fait pas l'objet d'une déclaration d'événements significatifs en lien avec la sûreté nucléaire, qui sont classés de 0 à 7 sur l'échelle Ines (Échelle internationale des événements nucléaires), selon le gendarme du nucléaire.

L'acide nitrique, un composant clé de l'usine

L'usine de retraitement et de recyclage de La Hague, étendue sur 300 hectares, accueille des combustibles nucléaires usagés issus des réacteurs du parc atomique tricolore. Ces combustibles sont d'abord entreposés dans des piscines pour être refroidis, avant d'être retraités afin qu'une partie des matières radioactives soient réutilisées dans de nouveaux combustibles.

L'acide nitrique est un composant clé dans les processus de l'usine. Et pour cause, il est utilisé pour dissoudre la matière radioactive qui se trouve à l'intérieur des combustibles, qui sont au préalable cisaillés en petits morceaux pour devenir des « coques », explique un porte-parole d'Orano. L'acide nitrique se retrouve alors mélangé, entre autres, avec de l'uranium. Cette matière liquide, appelée nitrate d'uranyle, est ensuite envoyée dans le sud de la France sur la plateforme industrielle d'Orano Tricastin, située à cheval sur les départements de la Drôme et du Vaucluse.

L'uranium est alors extrait pour être converti sous la forme de poudre d'oxyde d'uranium. L'acide nitrique, lui, est récupéré et renvoyé vers l'usine de La Hague pour être réutilisé dans le processus de retraitement des combustibles. « C'est dans une des cuves qui accueillent cet acide de récupération que s'est produite la fuite », explique Fabrice Mahieu.

« Le recyclage d'acide nitrique permet de limiter la consommation d'acide nitrique 'frais', celui qui vient directement des usines des fabricants d'acides, mais aussi de limiter les rejets de nitrate à la mer », précise Tristan Kamin, ingénieur en sûreté nucléaire. Selon lui, l'usine consomme de l'ordre de 3.000 tonnes d'acide nitrique par an. Et, en 2023, quelque 1.700 tonnes de nitrates ont été rejetées en mer.