Allemagne : malgré le fort recul de l'inflation confirmé, l'économie reste en souffrance

C'est confirmé. L'inflation en Allemagne a bel et bien reculé en septembre, s'affichant à +4,5% sur un an après +6,1% en août, selon un communiqué de l'institut de statistiques Destatis, ce mercredi 11 octobre, corroborant de premières estimations publiées fin septembre. Sur un mois, les prix augmentent de +0,3%. Servant de référence pour les comparaisons européennes, l'indice des prix harmonisé progresse de son côté de 4,3% sur un an.

Cette baisse s'explique par un « effet de base » qui a pris fin en septembre, d'après Destatis. Entre juin et août, l'inflation a en effet souffert de la comparaison avec le niveau des prix des transports de l'été 2022, qui étaient à un niveau particulièrement bas grâce à un plan d'aide du gouvernement. Durant cette période, Berlin avait instauré un ticket à 9 euros par mois permettant d'accéder à l'ensemble des transports publics du pays, ainsi qu'une remise sur le carburant.

Preuve du « succès » de la politique de la BCE

Le recul de l'inflation est aussi lié à la forte détente sur les prix de l'énergie. Ces derniers n'augmentent que de 1% en septembre, après +8,3% en août et +5,7% en juillet. Une tendance à nuancer à long terme : le prix de l'électricité a grimpé de 11,1% sur un an. L'inflation alimentaire, elle, ralentit également, mais reste à un niveau élevé : +7,5%, contre +9,0% en août et +11% en juillet. Le prix de la viande et du poisson ont grimpé de 9,6% sur un an, contre +8,4% pour les légumes et +7,5% pour les fruits.

« La baisse brutale de l'inflation constitue un signal important du succès de la lutte contre la hausse des prix » de la Banque centrale européenne, estimait fin septembre Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste de la banque publique allemand KfW.

L'institution a depuis un an relevé ses taux d'intérêt à une vitesse inédite pour combattre l'inflation. La dernière hausse, mi-septembre, a porté le taux de référence à son plus haut niveau depuis 1999, défiant ceux qui appelaient à une trêve pour ne pas aggraver le ralentissement de l'activité économique en zone euro.

Reste que la hausse générale des prix en Allemagne est encore largement au-dessus de l'objectif fixé par la Banque centrale européenne, situé à 2%. Et si l'inflation se calme, les autres indicateurs économiques du pays ne sont pas au beau fixe. La production industrielle, pilier de l'économie allemande, souffre depuis des mois. Elle a une nouvelle fois baissé en août (-0,2%), pour le quatrième mois consécutif, un recul supérieur aux prévisions (qui tablaient sur -0,1%). Et les exportations se sont contractées de -1,2% en août.

Seul pays d'Europe en récession cette année

Parmi les économies avancées, l'Allemagne montre ainsi les signes les plus inquiétants, avec une récession de plus en plus certaine pour cette année, selon le Fonds monétaire international (FMI). L'institution estime que le pays va voir son produit intérieur brut (PIB) se replier de 0,5% en 2023, une prévision plus pessimiste que la précédente (-0,3% en juillet). Les principaux instituts économiques allemands voient même le recul du PIB atteindre -0,6% cette année. Quant au gouvernement allemand, il doit actualiser ce mercredi sa prévision économique pour 2023 et devrait désormais tabler sur une baisse du PIB de -0,4%, selon plusieurs médias.

L'Allemagne sera ainsi le seul pays du G7 à voir son activité se contracter cette année, et donc à être en récession, confirmant son statut d'« homme malade » de l'Europe, une expression remontant à la fin des années 1990 après le contrecoup de la réunification.

L'année 2024 devrait toutefois être meilleure pour l'Allemagne, sans pour autant être exceptionnelle. Le FMI prévoit un rebond de la croissance allemande à +0,9%. C'est toutefois moindre que la précédente estimation de juillet, qui s'élevait alors à +1,3%.

Ne pas « sous-estimer les ressources de l'Allemagne »

L'envolée des prix de l'énergie et la dépendance au commerce extérieur avec la Chine, son premier partenaire depuis plusieurs années, se retournent contre l'Allemagne depuis la guerre russe en Ukraine et le tassement de l'activité chez le géant asiatique, a observé Isabel Schnabel, membre allemande du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, dans une récente interview.

D'autres facteurs structurels - vieillissement rapide de la société et pénurie croissante de main-d'œuvre notamment - pourraient « avoir des effets à plus long terme » sur la croissance, ajoute-t-elle. La lourdeur des réglementations et la numérisation trop lente de l'économie sont aussi régulièrement mises en cause.

Mais attention à ne pas sous-estimer les ressources de l'Allemagne, observe Holger Schmieding, économiste de la banque Berenberg. Les « champions cachés » du pays, des petites et moyennes entreprises souvent très spécialisées, ont l'habitude de résister aux chocs et de trouver de nouvelles opportunités, a-t-il écrit dans une récente note d'analyse. « La vague actuelle de pessimisme est largement exagérée », selon lui.

(Avec AFP)