Le bénéfice net d'Air Liquide atteint de nouveaux sommets à plus de 3 milliards d'euros

Nouveau record pour Air Liquide. Son bénéfice net a franchi pour la première fois la barre des 3 milliards d'euros. Il a, en effet, atteint 3,07 milliards, soit une hausse de 11,6%. Déjà l'an passé, le groupe de gaz industriels avait vu son bénéfice net grimper de 7,3% à 2,75 milliards d'euros en 2022. Il s'agissait alors du « plus haut niveau de son histoire ». Son chiffre d'affaires avait néanmoins reculé de 7,8% à 27,6 milliards d'euros, en raison de la baisse des prix de l'énergie, dont les variations sont contractuellement répercutées aux clients de la grande industrie, et d'effets de change.

Lors de résultats révélés ce mardi, Air Liquide a, en outre, annoncé avoir doublé sa prévision de marge opérationnelle d'ici fin 2025 hors effet énergie.

« Nous avons, en deux ans, pratiquement atteint l'ambition d'augmentation de la marge que nous nous étions fixée à l'horizon 2025 (...) En conséquence, nous annonçons aujourd'hui doubler notre ambition initiale », a ainsi déclaré François Jackow, directeur Général du groupe Air Liquide, cité dans un communiqué.

Ce dernier a pris ses fonctions en juin 2022 permettant à l'entreprise de lancer un nouveau plan stratégique baptisé « Advance » et fondé sur l'hydrogène, la décarbonation de l'industrie, mais aussi la santé et l'espace.

Air Liquide a particulièrement souligné l'accélération de sa « dynamique d'investissement », soutenue notamment par des annonces de projets dans la décarbonation et le captage du CO2 industriel aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, ainsi que dans l'électronique : le portefeuille de projets en cours d'exécution est historiquement élevé, à 4,4 milliards d'euros, indique le communiqué.

Plan Advance

Pour 2024, Air Liquide se dit « confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant », ajoute le communiqué. Et de préciser que « la somme des améliorations de la marge opérationnelle hors effet énergie en 2022 et 2023 atteint 150 points de base et se compare aux 160 points de base attendus initialement sur la période de 4 ans du plan baptisé Advance », qui couvre la période 2022-2025.

« Par conséquent, l'ambition d'amélioration de la marge hors effet énergie est relevée à 320 points de base sur 4 ans », ce qui correspond à « deux fois l'amélioration prévue initialement » ou une hausse attendue de 170 points pour les deux années restantes du plan Advance.

À noter qu'Air Liquide a également annoncé, ce mardi, son intention de proposer une augmentation de 8,5% de son dividende à 3,20 euros par action pour l'exercice 2023, lors de son Assemblée générale du 30 avril, et de distribuer gratuitement des actions « à raison d'une action gratuite pour 10 détenues » avec « application d'une prime de fidélité » en juin 2024.

Airbus de l'hydrogène

Air Liquide a lancé, en novembre 2023, une alliance avec Siemens Energy pour créer une forme d'Airbus de l'hydrogène. Les deux entreprises ont ainsi inauguré la plus grosse gigafactory d'électrolyseurs, de technologie PEM (reposant sur une membrane d'échange de protons), au monde, à Berlin en Allemagne, en présence du chancelier Olaf Scholz, de son ministre de l'Economie et de l'Environnement Robert Habkeck et du ministre français de l'Industrie Roland Lescure.

Celui-ci avait ainsi salué une « coopération franco-allemande entre deux champions, » qui ont « des synergies dans l'innovation, dans la production, dans la vente ». « Moi, je souhaite que l'Europe soit le champion de la transition énergétique, mais pas seulement pour que l'Europe soit verte, pour que l'Europe conquiert le monde », avait-il ajouté.

De son côté, Olaf Scholz s'était réjoui de ce « projet phare franco-allemand, qui émane d'un dialogue énergétique de nos gouvernements.(...) Nous avons deux mastodontes de l'industrie qui développent un savoir-faire hydrogène, ce qui démontre à quel point nos pays sont proches ».

Dès 2023, l'usine devait produire un gigawatt (GW) d'électrolyseurs. La capacité de production grimpera à 2 GW dès cette année, puis à 3 GW la suivante. « Cela signifie qu'en 2030 nous aurons produit 20 GW d'électrolyseurs, soit deux fois l'objectif de capacité que s'est fixé l'Allemagne et la moitié de l'objectif européen », avait souligné Anne-Laure de Chammard, membre du comité exécutif de Siemens Energy.

(Avec AFP)