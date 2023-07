Emeutes : les buralistes saluent l’aide de la Française des Jeux et du PMU

Les images de leurs commerces pillés et vandalisés ont fait le tour des médias. Les buralistes ont été particulièrement impactés par les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier fin juin. Mais ces derniers vont pouvoir compter sur l'aide de leurs deux partenaires : la Française des Jeux (FDJ) et le PMU. La Confédération des buralistes salue les « mesures salutaires » et « adaptées » à la situation prises par les deux groupes comme le report des prélèvements, le matériel remplacé ou l'augmentation du taux de commission.

Selon le dernier bilan, 484 bureaux de tabac ont été endommagés, « dont 45 à 50 établissements incendiés » et complètement détruits, a précisé Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, estimant « la sinistralité à environ 20 millions d'euros ».

Avance de trésorerie

L'opérateur de paris hippiques PMU, qui chiffre à « plusieurs dizaines de millions d'euros » sa perte d'activité liée aux émeutes, a ainsi indiqué qu'il remplacerait rapidement les 1.000 équipements PMU (bornes pour paris, écrans tactiles, caisses, TPE, etc.) mis hors-service. Le geste est chiffré à environ un million d'euros.

« Le réseau PMU a été particulièrement touché avec plus de 240 points de vente vandalisés voire, pour certains, détruits », a déploré sa directrice générale Emmanuelle Malecaze-Doublet, précisant que « plus de 30% » d'entre eux avaient cependant « pu reprendre leur activité grâce à l'appui de (ses) équipes ».

Le PMU a par ailleurs annoncé qu'il accorderait des avances de trésorerie aux buralistes qui en ont besoin et qu'il augmenterait temporairement d'ici à la fin de l'année leur taux de commission sur les paris afin de leur apporter « une aide financière concrète pour mieux finir l'année ».

De son côté, la FDJ, qui comptabilise des dégradations dans 400 de ses quelque 30.000 points de vente, a promis le report de prélèvements et la gestion « au cas par cas » des impayés pour les commerces vandalisés confrontés à des problèmes de trésorerie.

« Nos équipes sont mobilisées afin de faciliter leur réouverture et remettre en état les mobiliers FDJ abîmés et leurs stocks », a ajouté le groupe, précisant que la moitié des points de ventes touchés avaient rouvert.

La Française des Jeux souligne également l'absence de « conséquences physiques » sur les commerçants partenaires concernés, qui sont en revanche davantage touchés sur le plan psychologique.

Aides de l'Etat attendues

« Environ 50% de nos collègues ont repris une activité dès ce week-end » mais « maintenant ce qu'on attend, ce sont des mesures de l'État », ajoute Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes.

Les buralistes devraient pouvoir bénéficier des aides accordées par de nombreuses collectivités locales comme par exemple la Région Grand Est qui a annoncé la semaine dernière débloquer un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros, dont 5 pour les TPE et les commerçants affectés par les dégradations et les pillages. Les compagnies d'assurances devraient, elles aussi, rembourser certains dommages.

(Avec AFP)