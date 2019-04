Après Notre-Dame, la popularité de Macron rebondit

Selon le dernier baromètre BVA réalisé pour La Tribune, RTL et Orange, la popularité d'Emmanuel Macron gagne trois points en avril pour passer de 29% à 32%. À l'opposé, la proportion d'opinions défavorables est en perte de vitesse passant de 70% à 67% sur la même période. Après plus de trois mois de Grand débat, le président de la République entame une séquence plus favorable malgré le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame-de-Paris. Cet événement a chamboulé l'agenda du chef de l'Etat qui devait faire des propositions lundi dernier. La fuite dans la presse d'une partie des annonces devrait le contraindre à renouveler l'exercice alors qu'il avait préparé cette opération depuis des semaines.

Après une longue période difficile, la popularité de Macron s'est redressée suite aux annonces du 10 décembre dernier pour tenter de redonner du pouvoir d'achat aux revenus modestes. Elle a ensuite connu un premier trimestre de stagnation au cours du premier trimestre 2019 autour de 30% d'opinions positives avant de connaître un regain ces dernières semaines. À quelques semaines des élections européennes, ces résultats apparaissent comme une bouffée d'air pour le président de la République qui avait perdu 35 points d'opinions favorables entre le moment de son élection en mai 2017 et décembre 2018 (62% contre 27%).

Macron gagne de la popularité chez les retraités

Dans le détail, le locataire du palais de l'Elysée gagne 6 points chez les retraités avec 38% d'opinions favorables contre 32% le mois précédent. Sa popularité se redresse également chez les plus de 65 ans (4 points en plus, 39%) et la tranche des 35-49 ans (+7 points, à 34%).

Par catégorie socioprofessionnelle, la part des opinions favorables progresse de 4 points chez les cadres (50%) et de 6 points chez les indépendants (31%). Dans les catégories inférieures, cette proportion d'opinions favorables a tendance à stagner autour de 22% (+1 point chez les employés et les ouvriers). Au niveau géographique, l'embellie la plus remarquable est visible en région parisienne (+10 points, 38%).

Au niveau politique, l'ancien ministre de l'Economie gagne du terrain chez les sympathisants du Parti socialiste (32%) et 9 points chez les sympathisants Les Républicains (31%) alors que sa popularité atteint des sommets chez les proches de la République en marche (96%). En revanche, le niveau d'impopularité demeure très profond chez les sympathisants de la France Insoumise (6% de bonnes opinions, -6 points) et ceux du Rassemblement national (9% de bonnes opinions, stable).

Edouard Philippe toujours plus populaire que le président

Du côté de Matignon, la part des opinions en faveur d'Edouard Philippe progresse légèrement (1 point, passant de 36% à 37%). "C'est auprès des retraités (+7 points à 49%) et des sympathisants de la droite (+16 points à 47%), et notamment LR (+11 points, 45%), que la popularité du Premier ministre augmente le plus fortement. Elle régresse par contre à gauche (-8 points, 22%), chez les sympathisants du PS (-12 points à 26%) et LFI (-14 points à 8%)" indique BVA.

Une large majorité des Français sensibles à l'incendie de Notre-Dame-de-Paris

L'incendie qui a provoqué d'immenses dégâts dans l'édifice religieux a provoqué une vague d'émotion selon les résultats de l'enquête réalisée par l'organisme spécialisé dans les enquêtes d'opinion. Ainsi, "plus de 8 Français sur 10 déclarent s'être sentis touchés par l'incendie survenue à Notre-Dame-de-Paris (83%). On mesure même un niveau d'empathie encore plus élevé chez les 65 ans et plus (93%), les cadres (90%), les habitants de l'agglomération parisienne (86%) ou encore les sympathisants de la droite (94%) et LREM (91%)" résument les auteurs de l'enquête.

31% des Français ont l'intention de participer au financement de la reconstruction de Notre-Dame

Les résultats du baromètre indiquent que 31% ont exprimé leur intention de participer aux cagnottes et souscriptions visant à financer la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. Sur le plan politique, cette volonté est particulièrement prononcée chez les sympathisants de la droite (50%), les personnes âgées de 65 ans et plus, les sympathisants de la République en marche (45%), les cadres (43%) et les habitants d'Ile-de-France. A l'inverse, 51% des interrogés n'ont pas l'intention de participer à cette souscription et 18% ne se prononcent pas.

> Lire aussi : Notre-Dame de Paris : les cagnottes en ligne se multiplient, la vigilance s'impose

Parmi les personnes interrogées qui ont vu l'intervention d'Emmanuel Macron à la télévision (41%), 62% estiment que le quadragénaire a été à la hauteur de l'événement. Ces opinions favorables sont particulièrement prononcées dans l'agglomération parisienne (76%) et les 65 ans et plus (73%). Il collecte aussi une forte proportion de réponses positives chez les sympathisants du Parti socialiste (75%) et la République en marche (96%).

Un report des annonces bien perçu

Le début de l'incendie du monument parisien intervenu peu avant 19 heures a bouleversé la communication du président de République. Alors que son intervention était enregistrée et prête à être diffusée au journal de 20 heures, l'Elysée a décidé de repousser les annonces de ces mesures. Pour 54% des Français interrogés, cette décision a été bien perçue. A l'inverse, 39% jugent que l'ancien haut fonctionnaire a eu tort de repousser son adresse. Après plusieurs mois de crise sociale inédite, les annonces du chef de l'Etat était attendue par une large partie du public.

Europe Ecologie-Les-Verts toujours sur la première marche du podium

Au niveau des forces politiques, Europe Ecologie les Verts fait toujours la course en tête malgré une popularité en perte de vitesse (-6 points en un moins, 50% contre 44%). La République en Marche arrive sur la seconde marche du podium avec 33% d'opinions positives. Le parti de la majorité présidentielle passe devant le MoDem de François Bayrou qui perd 4 points en un mois (33% à 29%). Les Républicains sont également en progression avec 30% d'opinions favorables. Ils sont talonnés par la France Insoumise qui réalise un bond de 4 points passant de 25% à 29%.

Méthode : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet du 17 au 18 avril 2019. Elle s'appuie sur un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d'agglomération.