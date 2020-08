Après Marseille, les bars et restaurant bientôt fermés à 23h à Paris ?

Le gouvernement « n'exclut pas » une fermeture des bars et restaurants à 23H00 à Paris, où le virus circule activement, comme cela a été décidé pour Marseille et l'ensemble des Bouches-du-Rhône, a indiqué son porte-parole Gabriel Attal mercredi.

"Cela peut être évidemment le cas de Paris dans les prochains jours, rien n'est exclu", a indiqué Gabriel Attal lors d'un point de presse à l'issue du Conseil des ministres.

"La circulation du virus est importante dans la capitale et dans un certain nombre de départements de la petite couronne. Les préfets et les élus sont en lien constant pour préparer d'éventuelles nouvelles mesures", a-t-il ajouté.