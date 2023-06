Arabie Saoudite : opération séduction pour attirer des investissements français

Lors d'un forum sur l'investissement franco-saoudien se tenant à Paris, le ministre saoudien des Investissements Khaled al-Faleh a estimé à 3.000 milliards d'euros les besoins d'investissements créés dans son pays d'ici 2030. D'après lui, l'Arabie Saoudite entend profiter de l'appétit hexagonal pour les investissements à l'étranger et d'une accalmie de la pression internationale sur les droits humains.

« Nous espérons qu'une bonne partie aura été financée par la coopération entre l'Arabie Saoudite et la France », a-t-il poursuivi, en présence du ministre français du Commerce extérieur Olivier Becht.

Investir dans le tourisme, les transports, la tech et l'aviation

D'après le ministre saoudien, la France a un rôle à jouer dans les secteurs du tourisme, des transports et de la tech. Concernant cette dernière, Ryad a envoyé une délégation à l'occasion du forum Vivatech vendredi. Le secteur aérien est également ciblé ; la compagnie d'Etat saoudienne Flynas a signé un contrat conséquent lors de la première journée du salon du Bourget. La low cost s'est engagée auprès d'Airbus pour l'achat de 30 nouveaux appareils de la famille A320 NEO

En parallèle, l'Arabie Saoudite en pleine opération de charme dans la capitale française, à l'image de la venue de nombreux dirigeants dont le ministre des Affaires étrangères et le prince héritier Mohammed Ben Salmane qui a rencontré vendredi le président français. Emmanuel Macron tente de convaincre les pays émergents de condamner l'invasion russe de l'Ukraine et de soutenir son « nouveau pacte financier mondial » destiné à trouver des financements pour le climat.

Des liens commerciaux qui se renforcent

L'année dernière, le commerce entre Ryad et Paris a augmenté de 74% et atteint 10,7 milliards d'euros sur un an. D'après le ministère français de l'Économie, les exportations françaises d'avions et les importations françaises de produits pétroliers (dont les prix ont fortement augmenté avec la guerre en Ukraine) ont dynamisé ces échanges.

En 2022, l'Arabie Saoudite était le 29ème client de la France et son 25ème fournisseur, ce qui représente une progression de six et sept places dans ces domaines sur 1 an.

Transformer l'image du pays

Ryad cherche aussi à redorer son blason. Depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, assassinat imputé au prince héritier notamment le renseignement américain et qui vaut à « MBS » une réputation sulfureuse en Occident, l'image de la ville est entachée. La capitale met donc en avant sa candidature à l'Exposition universelle 2030, soutenue par Paris.

« Il y a un décalage significatif entre la réalité, un pays qui se transforme à grande vitesse et une image qui, avant ces cinq dernières années, n'était pas bonne », a déclaré Gérard Mestrallet, président de l'Agence française pour le développement d'Al-Ula, un site touristique saoudien.

Il n'en reste pas moins que transformer l'image du pays est un processus qui « va prendre un peu de temps forcément » a ajouté l'ancien PDG du groupe Engie.

