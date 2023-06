Pétrole : les membres de l'Opep+ vont-ils couper dans le nombre de barils ?

Vont-ils trouver une parade aux cours du pétrole en berne ? Sur fond de tension entre Moscou et Ryad, les treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sont réunis ce 4 juillet à Vienne avec leurs dix partenaires conduits par la Russie, avec à la clé une possible coupe d'un million de barils par jour parmi les options en débat.

Lire aussiPétrole : l'Opep+ sous pression avec l'accélération de la baisse des cours



Dès mardi 30, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet chutait lourdement, de 4,58%, 73,54 à dollars. Celui du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, pour la même échéance a perdu 4,41%, à 69,46 dollars. Sur un mois, le recul s'affiche respectivement à plus de 8,1% et de plus de 8,9%, et sur un an la baisse est encore plus spectaculaire, -35% et -38%.

« Tout est sur la table » assure l'Iran

L'issue de la rencontre reste toutefois très incertaine. Les représentants des différents pays sont restés muets sur leurs intentions à leur arrivée au siège du cartel, où les attendaient une foule de journalistes.

« Tout est sur la table », a assuré, le 3 juin, le gouverneur d'Iran, Amir Hossein Zamaninia. Fidèle à ses habitudes, le prince saoudien Abdelaziz ben Salmane s'était quant à lui contenté de commenter la météo du jour, éludant les questions des journalistes. Son homologue émirati, Souhail ben Mohammed Al-Mazrouei, avait dit sans plus de détails « attendre avec impatience une décision qui permettra d'équilibrer le marché »

Les cours ont dévissé d'environ 10%

Si le pétrole a redressé la barre au cours des deux dernières séances, les cours ont dévissé d'environ 10% depuis l'annonce surprise début avril par certains membres de l'Opep+ d'une baisse drastique des quotas. Cette mesure a de fait échoué à faire remonter les prix dans un marché déprimé par les craintes de récession économique mondiale, les hausses des taux des principales banques centrales et la laborieuse reprise de la demande en Chine au sortir des restrictions anti-Covid.

Reste à voir si Ryad parviendra à convaincre l'autre pilier du groupe, la Russie, qui semble réticente à resserrer davantage les vannes d'or noir - manne lui servant à financer son offensive militaire contre l'Ukraine. Le vice-premier ministre russe Alexander Novak, présent dans la capitale autrichienne, « ne voit pas la nécessité pour l'Opep+ de changer de cap », souligne dans une note Barbara Lambrecht, de Commerzbank. Car Moscou ne profiterait guère d'un renchérissement des cours.

« Je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles décisions, après celle prise il y a à peine un mois, portant sur la réduction volontaire de la production de pétrole par certains pays en raison de la faiblesse de la reprise économique mondiale », indiquait le 25 mai Alexander Novak, vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, dans un long entretien accordé jeudi au quotidien moscovite, ​​Izvestia.

Lire aussiPétrole : Moscou table sur un statu quo de l'offre lors de la réunion de l'Opep+ le 4 juin

L'Arabie saoudite a besoin de prix plus élevés

Du fait des sanctions occidentales, seul le pétrole russe à un prix égal ou inférieur à 60 dollars peut continuer à être livré. Au-delà de ce plafond, il est interdit pour les entreprises de fournir les services permettant le transport maritime (fret, assurance, etc...).

« En revanche, l'Arabie saoudite a besoin de prix plus élevés pour équilibrer son budget », précise Mme Lambrecht qui évoque un seuil de rentabilité autour des 80 dollars le baril pour Ryad. « Je continue à les avertir que ça va faire mal, comme en avril. Je leur dis : attention ! », a menacé le ministre de l'Energie de l'Arabie saoudite, le prince Abdulaziz bin Salman, lors du Forum économique du Qatar auquel il participait le 23, rapporte l'agence Bloomberg.

Lire aussiPétrole : le ministre saoudien de l'Energie met en garde les « spéculateurs » qui parient sur la baisse du prix du baril



Lors de leur dernier désaccord majeur en mars 2020, la Russie avait refusé de tailler dans sa production pour soutenir des cours tirés vers l'abîme par la pandémie de Covid-19. Le royaume saoudien avait alors inondé le marché de pétrole, plombant durablement les prix.