Arbitrage : le procès de Tapie, Richard et quatre autres prévenus débute à Paris

L'homme d'affaires et patron du groupe de médias La Provence, qui lutte à 76 ans contre un cancer de l'estomac, n'a fait aucune déclaration à son arrivée au tribunal (photo). Il encourt sept ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende. (Crédits : Reuters)

L'ancien patron de l'Olympique de Marseille doit être jugé pendant quatre semaines pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics". A ses côtés comparaissent Maurice Lantourne (son ancien avocat), Stéphane Richard (actuel patron d'Orange et ancien directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde à l'époque des faits), Pierre Estoup (l'un des trois arbitres ayant rendu la sentence frauduleuse), ainsi que Jean-François Rocchi et Bernard Scemama (les deux ex-dirigeants des entités chargées de gérer le passif du Crédit Lyonnais).