Carrefour va fermer 243 magasins ex-Dia, 29 seront repris

Les salariés de Carrefour sont désormais fixés sur leur sort. Lundi, à l'issue de la présentation du bilan des offres de reprise reçues par le groupe aux syndicats, la direction de Carrefour a confirmé à l'AFP que sur les 272 magasins ex-Dia - un ayant déjà été cédé depuis janvier - seuls 29 seront repris, concernant 195 salariés. Ainsi, faute des repreneurs, les 243 commerces restants fermeront.

Il y a quelques jours encore, une porte-parole du groupe avait parlé de 227 fermetures potentielles, faisant état de maigres offres de reprise. Serait en cause, le manque d'attractivité des anciens magasins Dia.





Lire aussi : Carrefour prêt à fermer 227 magasins en France le 4 juin

Un bilan qui ne devrait plus évoluer

A la tête du géant de la distribution depuis l'été dernier, Alexandre Bompard a annoncé la couleur en janvier, en présentant un plan de restructuration de ses activités, passant par un virage vers le commerce en ligne et le bio. En plus de la cession des ex-magasins Dia, Carrefour prévoit aussi la suppression de 2.400 postes dans ses sièges français, via un plan de départs volontaires.

Cyril Boulay, délégué syndical FO, a précisé que Carrefour n'envisage pas d'autres cessions d'ici fin juin. Dans le détail, 56 magasins devraient fermer dans la zone Nord, 38 dans la zone Nord-Ouest, 25 dans le Centre-Ouest, 21 à Paris, 59 dans le Rhin-Rhône et 44 dans le Sud.

Parmi les enseignes positionnées sur les 29 magasins repris figure, par exemple, le discounter néerlandais Action. Dans ce cas, s'agissant d'une activité différente, le transfert des contrats des personnels n'est pas automatique.

Carrefour a-t-il ignoré un projet de reprise de 152 ex-Dia ?

Forcément, la nouvelle passe mal auprès des syndicats. Frédéric Roux, délégué CGT, a déploré ce résultat qui intervient malgré "400 marques d'intérêt de repreneurs potentiels sur 200 magasins". Il va même plus loin : selon lui, un projet de reprise de 152 magasins par un cadre du groupe, accompagné par des investisseurs et communiqué en février, n'aurait pas été pris en compte. Le notaire qui suit le dossier a écrit fin mai à Carrefour pour faire part de son souhait de rencontrer "rapidement" la direction.

Carrefour, "entièrement mobilisé depuis des mois" pour trouver des repreneurs, n'a "étudié en profondeur que les offres fermes" et a privilégié les "offres viables et pérennes", a indiqué à ce sujet la direction, en évoquant parmi les propositions reçues des "offres très sérieuses" et d'autres "plus fantaisistes".

La CGT s'était interrogée vendredi sur la volonté de Carrefour de chercher des repreneurs pour les ex-magasins Dia, rachetés en 2014, ce qui revient à les "céder à des enseignes concurrentes".

Des fermetures dès le 1er juillet

Le syndicat évoque d'ailleurs cette question dans un courrier adressé à l'administration du travail (Direccte) à propos de l'accord signé sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). La CGT y met aussi en cause la loyauté des négociations.

Le CCE a par ailleurs voté un avis défavorable (consultatif) au projet de restructuration de la filiale proximité, selon les syndicats. Outre les 273 magasins dont le Pdg, Alexandre Bompard, avait annoncé en janvier la fermeture ou la cession, 79 doivent passer en location gérance.

La décision de la Direccte sur le PSE est attendue fin juin. Si l'accord est homologué, les fermetures de magasins interviendront à partir du 1er juillet.

(Avec AFP)