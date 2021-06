Climat, inégalités, démographie : les "bombes à retardement" du rapport Blanchard-Tirole

Hausse des températures, creusement des inégalités, vieillissement démographique....la liste des défis à surmonter paraît immense. Dans un épais rapport dévoilé ce mercredi 23 juin, les économistes Olivier Blanchard et Jean Tirole mandatés par le président de la République Emmanuel Macron ont tiré la sonnette d'alarme. "Ces trois défis sont des bombes à retardement. Leurs effets immédiats sont bien plus faibles que leurs effets de long terme, ce qui incite les décideurs à temporiser. Mais le coût pour y répondre augmente au fil du temps" explique le rapport de plus de 500 pages. La commission qui a rassemblé un panel d'économistes de renom comme Paul Krugman, Philippe Aghion ou Dani Rodrik a essayé d'aller au-delà de la pandémie. Près d'un an et demi après le début de cette crise sanitaire planétaire, la France doit affronter des problématiques économiques, sociales et environnementales de long terme.

Climat : l'urgence d'agir

La multiplication des épisodes de canicule, la fonte des glaces, la destruction de la nature représentent des menaces très importantes sur l'avenir. Bien que les scientifiques et les chercheurs alertent sur ces phénomènes depuis des années, les politiques publiques en faveur du climat n'avancent pas assez vite aux yeux des défenseurs de l'environnement et de nombreux scientifiques. Le groupe d'experts du climat (GIEC) a de nouveau sonné l'alerte dans un rapport dévoilé ce mercredi 23 juin. Quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et l'humanité qui en dépend vont s'accélérer, assure les rapporteurs.

En outre, la plupart des économistes ont pendant longtemps délaissé ce champs de recherche pourtant essentiel comme le rappelait à La Tribune l'enseignant et économiste à Sciences-Po Paris Eloi Laurent dans un entretien en décembre dernier. Face à cette urgence, la commission internationale présidée par Blanchard et Tirole appelle à agir rapidement et à grande échelle. "Il faut arrêter les subventions aux énergies fossiles, les exemptions, et mettre en place une taxe carbone aux frontières. Il faut allouer une partie des recettes de la taxe carbone aux perdants" a déclaré Jean Tirole lors d'un point presse. La colère des gilets jaunes a laissé des traces. En novembre 2018, la hausse de la taxe sur les carburants avait mis le feu aux poudres sur tout le territoire. "Il existe un décalage entre l'inquiétude que ressent la majorité de la population face au réchauffement climatique anthropique (inquiétude qui, en soi, est une bonne nouvelle) et sa réticence à supporter le coût de la transition écologique et ses conséquences sur son mode de vie" signalent les auteurs du rapport. Il rappellent la nécessité de se préoccuper des possibles perdants de ces taxes carbones situés dans les zones rurales.

Ils recommandent également de muscler les efforts financiers en matière de recherche et de développement écologique. Enfin, ils justifient également certaines subventions ciblées, des normes ou des interdictions si la tarification carbone est insuffisante. "Cependant, ce type d'interventions, plus arbitraires que la tarification du carbone, est plus propice aux actions des lobbies, à la captation de la réglementation et à la lourdeur administrative" rappellent-ils.

La baisse des inégalités passe par les emplois de qualité

Les inégalités comportent de multiples dimensions parfois complexes à appréhender. "Qu'est ce qu'on veut dire par inégalités ? Il y a les inégalités de revenus, de richesses, les inégalités territoriales. Il s'agit de déterminer des objectifs plus précis. Le problème essentiel aux yeux des Français est l'inégalité des chances. Le point important de notre rapport est qu'il y a trois leviers : donner plus de chances au départ, donner de plus de chances à l'arrivée, rentrer dans le processus de production pour réduire les inégalités au cœur de la machine", a déclaré Olivier Blanchard lors d'un échange avec des journalistes.

Si la France a des inégalités de revenus relativement contenue au regard d'autres pays, les différentes crises économiques ont fait de terribles dégâts sur le marché du travail détruisant des emplois parfois stables. A cela s'ajoutent, l'accélération de la mondialisation économique favorisant le dumping social au sein même de l'Union européenne et la désindustrialisation accélérée de la France. Pour les économistes, l'une des principales inégalités actuellement en France est l'accès à un emploi de qualité ou "good job" en anglais. "Qu'est ce qu'un emploi de bonne qualité ? C'est souvent le niveau de revenu, de salaire qui définit un emploi de bonne qualité. La sécurité de l'emploi, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, le sentiment qu'il peut y avoir une promotion. Un bon emploi nécessite une bonne entreprise" a expliqué l'économiste spécialiste de la mondialisation Dani Rodrik et professeur à Harvard.

"Les difficultés liées aux inégalités et à l'insécurité économique sont clairement un problème aggravé par la pandémie dans la plupart des pays. De bien des manières, la France s'en sort mieux que d'autres pays sur les indicateurs généraux des inégalités mais beaucoup de régions sont en retard en matière d'emplois de qualité ou de mobilité sociale" a poursuivi l'universitaire. Selon ce chercheur, "la France ne produit pas assez d'emplois de classes moyennes. Le manque d'opportunité peut se transformer en problème structurel." Les experts recommandent d'agir avant la production (égaliser les chances), après la production (protéger les perdants) et pendant la production en créant plus d'emplois de qualité et en y facilitant l'accès.

Sur le pilier de l'éducation, il faut orienter davantage de fonds vers les élèves défavorisés. La France dépense une somme importante. Il faut réorienter certains fonds. Les élèves des milieux défavorisés ont beaucoup moins de ressources. Sur le marché du travail, il existe un très fort chômage parmi les jeunes en France. Il faut renforcer l'enseignement et la formation professionnelle. Pour améliorer l'égalité des chances, il faut améliorer l'imposition sur les successions" a ajouté Stefanie Stantcheva, économiste et professeur à Harvard.

Accompagner les politiques du travail dans une France vieillissante

La dernière partie de ce document remis entre les mains du chef de l'Etat évoque le chantier de la démographie. "Les évolutions démographiques en France reflètent l'allongement de l'espérance de vie et moins la baisse de la fertilité. C'est une bonne nouvelle. La hausse de l'espérance de vie en bonne santé est une bonne nouvelle. Cela implique des changements importants dans la société. Comment trouver l'équilibre entre travail et retraite ? Quel impact du vieillissement sur le travail des seniors ?" s'est interrogé Olivier Blanchard.

Parmi les grands défis à relever figure le dossier du vieillissement de la population française dans un marché du travail qui exclut souvent les seniors. Les économistes plaident pour un allongement de la présence des seniors sur le marché de l'emploi. Ce qui ne manquera pas de faire polémique. Outre l'explosive réforme des retraites remise sur le devant de la scène par Emmanuel Macron il y a quelques semaines, les chercheurs recommandent de mettre l'accent sur la prévention en mettant en place "des interventions sur le lieu de travail autour de la santé et du bien-être afin de promouvoir la santé et d'augmenter la capacité des seniors à travailler". Ils proposent également de mettre en place des aménagements pour les seniors en mauvaise santé.