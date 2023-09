Corse : Emmanuel Macron propose une autonomie, « ni contre l'Etat ni sans l'Etat »

Evoquant un « moment historique », le président Emmanuel Macron a proposé ce jeudi 28 septembre qu'« une nouvelle étape soit franchie » avec « l'entrée de la Corse » dans la Constitution française et « une autonomie » pour l'île, qui ne soit « ni contre l'Etat, ni sans l'Etat ».

« Nous devons avancer et il faut pour cela l'entrée de la Corse dans notre Constitution », car « le statu quo serait notre échec à tous », a assuré le président de la République, s'exprimant à Ajaccio devant l'Assemblée de Corse, contrôlée par les nationalistes.

« Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République », a-t-il dit aux élus insulaires, appelant à « bâtir un référentiel qui soit pleinement corse », mais sans désengagement de l'Etat : « Ce ne sera pas une autonomie contre l'Etat ni une autonomie sans l'Etat ».

Pour lui, cette « nouvelle étape institutionnelle » doit permettre d'« ancrer pleinement la Corse dans la République et de reconnaître la singularité de son insularité méditerranéenne et son rapport au monde ».

« La Corse doit rester la Corse »

Côté calendrier, le président Emmanuel Macron a donné « six mois » aux groupes politiques corses et à l'Assemblée territoriale corse pour arriver à un « accord » avec le gouvernement sur un « texte constitutionnel et organique » qui permettra de modifier le statut de la Corse. Et le chef de l'Etat d'insister au passage sur le fait qu'« il n'y a pas de ligne rouge, il y a l'idéal de la République ».

« La Corse retient son souffle », lui avait lancé juste avant la présidente autonomiste de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis : « La Corse doit rester la Corse et devenir le territoire autonome qu'elle doit être », avait-elle exhorté, soulignant notamment le « ressenti de dépossession immense » de la jeunesse dans l'île.

Plusieurs points encore en suspens

« Le statut d'autonomie que nous appelons de nos vœux s'inscrit au sein de la République française », a promis de son côté Gilles Simeoni, président autonomiste de l'exécutif de Corse, citant « cinq enjeux », « historique de reconnaissance », « sociétal », « économique et social » et « démocratique avec le refus de toute logique de pression ou de dérive mafieuse ».

A l'issue du discours présidentiel, le député de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva (Liot) a estimé qu'« Emmanuel Macron a quand même ouvert le jeu ». « Cela veut dire que l'histoire continue, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire : il faudra rediscuter d'un contenu (...), des compétences transférées et du statut réel de la langue », a-t-il insisté au micro de Corse-Matin.

« Je pense que les messages sont passés et que le travail a été réalisé », a salué député de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli (Horizons).

Clap de fin de 18 mois de discussions

Dans les faits, ce discours présidentiel a permis de clôturer des mois de discussions entre le gouvernement et les responsables politiques locaux, ponctués mercredi par un dîner à la préfecture d'Ajaccio, où chacun a mis ses dernières cartes sur la table. Pour rappel, ces discussions avaient débuté après une explosion de violences insulaires en 2022. La mort du militant indépendantiste Yvan Colonna, agressé à la prison d'Arles, où il purgeait une peine de perpétuité pour l'assassinat en 1998 du préfet de Corse Claude Erignac à Ajaccio, avait alors déclenché de virulentes manifestations.

A la sortie du dîner mercredi, la tonalité était plutôt positive. Les participants avaient évoqué un « très bon état esprit », une « impression d'ouverture » et un possible « moment de bascule » avec le discours présidentiel. Jean-Félix Acquaviva, député autonomiste de Haute-Corse du parti de Gilles Simeoni, avait évoqué « une volonté de converger pour trouver des points d'équilibre suffisamment forts qui permettent de dire que demain nous serons dans un moment important voire historique ».

Les nationalistes, qui contrôlent l'Assemblée de Corse, réclamaient un pouvoir législatif propre, un statut de résident corse, la co-officialité de la langue corse et l'inscription de la notion de peuple corse dans la Constitution. La droite, à l'inverse, se disait seulement favorable à une « adaptation » des lois de la République aux spécificités corses.

Emmanuel Macron se rendra dans l'après-midi ce jeudi à Bastia, pour une prise d'armes en présence d'unités militaires dont l'histoire est liée à la libération de la Corse, et pour une visite au Musée de Bastia. Il décorera aussi le dernier tirailleur marocain encore en vie, Salah Ben El Hadj, âgé de 104 ans. Le chef de l'Etat finira ensuite sa journée à Bonifacio, dans l'extrême-sud de l'île. Il y dévoilera une plaque en hommage au résistant Albert Ferracci au collège qui porte désormais son nom.

La Corse avait été le premier territoire français libéré, le 4 octobre 1943, grâce à une insurrection populaire et l'aide des troupes françaises d'Afrique. Elle avait été envahie en novembre 1942 par plus de 80.000 soldats italiens et une brigade SS, à laquelle s'était jointe une division de Panzers à l'été 1943.

