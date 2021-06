Covid-19 en 24h : baisse du chômage, Israël se remasque, criblage des tests insuffisant...

BON À SAVOIR - Le vaccin Spoutnik V pourrait ne jamais être approuvé dans l'Union européenne

Le vaccin russe Spoutnik V pourrait ne jamais recevoir le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA), a affirmé vendredi le chef du gouvernement italien Mario Draghi à l'issue d'un sommet de l'UE, tout en émettant des réserves sur l'efficacité du vaccin chinois Sinovac.

Le vaccin Spoutnik V est déjà utilisé dans 40 pays dont la Russie, le Mexique, l'Argentine, l'Inde, le Pakistan ou encore l'Iran, le Kenya et l'Algérie, selon des données collectées par l'AFP. Dans l'Union européenne, seules la Slovaquie et la Hongrie y ont recours.

« Le vaccin chinois (...) s'avère inadéquat, regardez l'expérience au Chili », a en outre ajouté le dirigeant italien. Les autorités sanitaires chiliennes, qui ont utilisé majoritairement les vaccins du laboratoire chinois Sinovac et vacciné une grande partie de leur population, n'ont pas réussi à enrayer l'épidémie.

Mario Draghi a aussi estimé que l'EMA avait besoin « d'un renforcement et peut-être aussi d'une réforme » afin d'éviter à l'avenir des contradictions entre sa communication et celle des autorités sanitaires nationales.

Lire aussi 2 mnL'Allemagne pourrait acheter 30 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V

LE CHIFFRE DU JOUR - 3,5% (de moins)

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a enregistré une forte baisse de 3,5% en mai, soit 134.100 inscrits en moins pour s'établir à 3,729 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés vendredi.

En avril, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A avait enregistré une hausse de 1,7% en raison du troisième confinement.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est en baisse de 0,6% en mai par rapport au mois précédent (-39.000) et s'établit à 5,973 millions, selon la Direction des statistiques (DARES).

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a notamment progressé en mai de +36,9%, « profitant du nouveau déconfinement et d'effets calendaires favorables », selon l'URSSAF.

Lire aussi 2 mnAssurance-chômage: le gouvernement garde le cap malgré le coup de frein du Conseil d'Etat

LA PHRASE DU JOUR - « La proportion de tests criblés est insuffisante »

Moins de la moitié des tests positifs au coronavirus font aujourd'hui l'objet d'un criblage, une proportion « insuffisante » pour évaluer la progression des mutations préoccupantes en France, a déploré vendredi un responsable de Santé publique France.

La semaine dernière, 10.224 prélèvements ont fait l'objet d'un criblage, soit 45,2% de l'ensemble des tests de dépistage positifs (PCR ou antigéniques) réalisés en France cette semaine-là, alors que la consigne des autorités sanitaires est que l'intégralité des tests en bénéficient.

Depuis la mi-juin, seuls les kits de criblage permettant de détecter trois mutations considérées comme préoccupantes peuvent être utilisés, et la bascule s'est bien faite, puisque désormais « 90% des tests criblés recherchent les trois mutations », a-t-il expliqué lors d'un point presse en ligne.

Lire aussi 5 mnCovid-19 : ces tests sérologiques de nouvelle génération qui vont changer la donne

LE GRAPHIQUE - La dette publique atteint un sommet à 118,2% du PIB au premier trimestre

Du jamais-vu ! À 118,2% du PIB, soit 2.739,2 milliards d'euros, au premier trimestre 2021, la dette publique française atteint un record, selon l'Insee. Au dernier trimestre de l'an dernier, la dette atteignait déjà 115,7% du PIB. Le prolongement de la crise sanitaire et les mesures d'endiguement ont contribué à gonfler les dépenses publiques entre janvier et mars 2021.

La progression est due « en partie » aux « mesures de soutien liées à la crise sanitaire » et au plan de relance, mais près de la moitié de cet endettement « alimente la trésorerie des administrations publiques », précise l'Institut national des statistiques.

Lire aussi 1 mnLa dette publique s'envole à la fin du premier trimestre 2021

EN RÉGION - Thello ferme le train de nuit Paris-Venise et la ligne Marseille-Nice-Milan

La société Thello, filiale de la compagnie publique de chemins de fer italiens Trenitalia, a annoncé sur son site internet la fermeture le 1er juillet des deux lignes qu'elle exploite en France, le train de nuit Paris-Milan-Venise et la liaison Marseille-Nice-Milan.

Le train de nuit, dont la circulation était suspendue depuis le début de la crise sanitaire le 10 mars 2020, ne reprendra pas.

Quant aux circulations sur la ligne Marseille-Nice-Milan en train de jour, assurées par Thello depuis 2014 mais à cadence réduite depuis la pandémie, elles seront arrêtées « de manière définitive le 1er juillet 2021 », selon la compagnie. Le dernier train de Milan à Nice circulera le 29 juin et le dernier Nice-Milan le 30 juin, selon le site de Thello.

Lire aussi 3 mnThello vient titiller la SNCF en PACA

À L'ÉTRANGER - Haïti autorise l'importation de vaccins par le secteur privé

Le secteur privé pharmaceutique sera autorisé à importer des vaccins contre le Covid-19 en Haïti, a annoncé jeudi le gouvernement du pays, qui doit recevoir des doses du vaccin AstraZeneca via le programme Covax « entre début et mi-juillet » et est un des rares à n'avoir pas encore commencé à vacciner sa population.

« Il est désormais possible d'obtenir une autorisation afin d'importer des stocks de vaccins pour permettre à ceux qui le désirent d'accéder au plus tôt à la vaccination anti-Covid », a précisé le ministère de la Santé.

Relativement épargnée par l'épidémie jusqu'ici, Haïti connaît une augmentation des cas de Covid-19 depuis le mois de mai, après la détection sur son territoire des variants Alpha et Gamma (respectivement identifiés pour la première fois au Royaume-Uni en décembre 2020 et au Brésil en janvier 2021).

Lire aussi 4 mnCovid-19 : l'OMS demande aux laboratoires de partager leurs vaccins avec Covax

En Israël, le masque fait son retour dans les lieux publics fermés

Israël a rétabli vendredi l'obligation de port du masque dans les lieux publics fermés et les entreprises après une hausse des cas de contamination au coronavirus, dans un pays qui se targuait d'être sorti en premier de la crise sanitaire grâce à une vaste campagne de vaccination.

Depuis le 15 juin, les Israéliens n'étaient plus tenus de porter un masque, ni en intérieur ni en extérieur, alors que plus de la moitié des quelque neuf millions d'habitants a reçu deux doses de vaccin.

Mais les autorités sanitaires ont mis en garde ces derniers jours contre la propagation du variant Delta, apparu en Inde et plus contagieux que les autres.

En conséquence, le ministère israélien de la Santé a annoncé qu'à partir de midi (09H00 GMT), les masques étaient à nouveau obligatoires "dans tous les lieux qui ne sont pas en plein air, à l'exception du domicile".

Lire aussi 2 mnLe pays qui lève toutes ses restrictions liées au Covid-19

Moscou réintroduit des mesures de télétravail obligatoires

Moscou, épicentre en Russie de la recrudescence du coronavirus portée par le variant Delta, a annoncé vendredi le retour du télétravail obligatoire pour au moins 30% des employés des entreprises.

Un décret publié sur le site de la ville précise que cette mesure entrera en vigueur lundi et que le travail à distance sera obligatoire pour les employés de plus de 65 ans et ceux à risque.

La campagne d'immunisation est à la traîne en Russie depuis décembre (15% de la population seulement a reçu au moins une dose de vaccins) sur fond de méfiance des Russes à l'égard des vaccins, malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine. Les autorités russes ont permis aux employeurs de suspendre leurs salariés qui ne se vaccineraient pas lorsqu'ils en ont l'obligation.

Lire aussi 4 mnCovid en Russie : un nouveau confinement "flash" pour les Moscovites