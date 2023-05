Dette : le gouvernement s'entretient avec Standard and Poor's avant la notation attendue de la France

La Première ministre a expliqué que ces échanges ont eu lieu entre le ministre des Finances, Bruno Le Maire, et Standard and Poor's, et visaient à présenter en détail les mesures prises par le gouvernement pour maîtriser les finances publiques du pays. Il y a eu des discussions approfondies et des explications complètes sur les réformes en cours.

Mme Borne a souligné que le gouvernement français mène des réformes et a récemment présenté une trajectoire financière jusqu'en 2027. L'objectif est de réduire le déficit à 2,7% du PIB d'ici 2027, conformément à l'engagement du président de la République. La réduction de la dette fait également partie de cette trajectoire, et le ministre de l'Économie a eu l'occasion d'expliquer ces mesures à Standard and Poor's.

Les agences de notation évaluent la capacité française de remboursement

Les grandes agences de notation évaluent régulièrement la capacité des États à rembourser leur dette. En avril, l'agence Fitch a abaissé la note de la France en raison des fortes tensions sociales liées à la réforme des retraites. La France est donc en attente de la notation de Standard and Poor's, qui est cruciale pour évaluer la confiance des investisseurs et les coûts d'emprunt du pays.

La Première ministre a souligné que le gouvernement ne se contente pas d'être spectateur face à la conjoncture économique. Des mesures sont prises pour soutenir les entreprises, favoriser la croissance économique et promouvoir la transition écologique et le modèle social du pays.

En résumé, le gouvernement français s'engage à mettre en place des réformes économiques pour maîtriser les finances publiques. Les discussions approfondies avec Standard and Poor's visent à présenter ces réformes et à maintenir la confiance des investisseurs. Le gouvernement agit également pour soutenir l'activité économique et éviter une éventuelle récession.