DIRECT Coronavirus : le gouvernement peaufine les derniers arbitrages pour le déconfinement

9h34 - Bayer : des bénéfices en hausse grâce au coronavirus

Le groupe allemand de chimie et pharmacie Bayer a annoncé un bénéfice net en hausse annuelle de 20% au premier trimestre 2020, profitant d'une "demande fortement accrue" dans la branche santé en raison du coronavirus.

Ce bénéfice est ressorti à 1,5 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit pour ce premier trimestre à 12,8 milliards d'euros, en hausse de 5,7%.

8h30 - Déconfinement : dernière ligne droite pour le gouvernement

Le gouvernement français a multiplié ces derniers jours les consultations pour peaufiner son périlleux plan de déconfinement, en particulier avec les élus locaux, et planche sur les ultimes arbitrages à la veille de sa présentation officielle devant les députés.

L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles l'activité et la vie quotidienne des Français vont pouvoir redémarrer à partir du 11 mai, date choisie par l'exécutif pour le déconfinement progressif du pays. A l'issue de la présentation de la "stratégie nationale du plan de déconfinement" par le Premier ministre Edouard Philippe mardi après-midi à l'Assemblée nationale, un débat puis un vote sont prévus.

8h16 - AlloCOVID, un "agent virtuel" pour informer et suivre l'épidémie

Des chercheurs de l'Inserm et de l'Université de Paris lancent un numéro national, AlloCOVID, destiné à "informer et assurer un suivi en temps réel de l'épidémie grâce à l'intelligence artificielle", sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Les personnes de plus de 15 ans souhaitant vérifier si leur profil ou état de santé nécessite une attention particulière peuvent désormais contacter AlloCOVID au 0 806 800 540 au prix d'un appel normal, "autant de fois que leur état le nécessiterait", précise un communiqué.

"Elles seront alors mises en relation avec un agent virtuel "intelligent", capable de synthétiser les informations médicales transmises et de les orienter sur leur susceptibilité d'être atteintes ou non par le Covid-19", ajoute-t-il, en précisant que le service était "gratuit". L'assistant numérique est également capable de "détecter les signes de gravité de la maladie, ainsi que les patients vulnérables nécessitant une attention particulière", souligne-t-il.

8h11 - L'Egypte demande le soutien financier du FMI

Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli a annoncé dimanche que son gouvernement avait entamé des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) afin d'obtenir une aide financière d'un an, pour affronter la récession due à la pandémie de coronavirus.

8h01 - La barre des 200.000 morts franchie, tendance à la baisse en Europe

Les quatre pays européens les plus touchés par la pandémie de Covid-19 affichaient dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse, au moment où l'Europe commence prudemment à sortir du confinement face au nouveau coronavirus qui a contaminé près de trois millions de personnes dans le monde dont plus de 200.000 ont perdu la vie.

Après six semaines cloîtrés chez eux, les petits Espagnols ont ainsi pu dimanche recommencer à jouer dans la rue. Des jours et des jours qu'ils attendaient ça ! "Les enfants se sont levés tôt en demandant quand nous allions descendre dans la rue", a confié Miguel Lopez, père de deux enfants de trois et six ans à Madrid.