DIRECT Coronavirus : Valérie Pécresse dévoile le plan de la Région Île-de-France pour lutter contre l'épidémie

10h17 - Les Régions donnent 250 millions au fonds national de solidarité

Les présidents des régions françaises vont mobiliser 250 millions d'euros pour abonder le fonds national de solidarité en faveur des TPE et indépendants frappés par les conséquences économiques de l'épidémie.

Comme le leur avait demandé l'exécutif, "les Régions ont unanimement accepté de participer au fonds national de solidarité", écrit le président des Régions de France, Renaud Muselier, dans un communiqué.

Ce fonds, doté de 2 milliards d'euros, a été créé par l'État pour soutenir les petites entreprises ayant perdu, entre mars 2019 et mars 2020, 70% de leur chiffre d'affaires.

10h14 - BMW ferme ses usines en Europe et en Afrique du Sud jusqu'au 19 avril

Le constructeur automobile allemand va fermer ses usines en Europe et en Afrique du Sud, soit la moitié de ses capacités de production, jusqu'au 19 avril, a annoncé son patron Oliver Zipse.

Le groupe prévoit un impact "significatif" sur ses résultats 2020 et anticipe notamment une "forte baisse" du bénéfice avant impôts alors qu'il s'attendait auparavant à une hausse significative cette année.

9h55 - Valérie Pécresse annonce un plan d'aide de la Région Île-de-France

La présidente de la région Île-de-France a annoncé un plan d'aide à la lutte contre le coronavirus, dont voici les principales mesures :

- Pour les lits d'hôpitaux qui vont manquer, "la Région va mettre à la disposition de l'État 9.200 lits d'internat des lycées" actuellement vides, pour soit accueillir des sans-abri, soit servir de maisons de convalescence pour les personnes sorties de réanimation.

- Une application sera lancée d'ici la fin de semaine pour permettre à "toutes les personnes qui ont été formées à donner des soins et qui aujourd'hui se trouvent en dehors du système hospitalier (médecins du travail, scolaires, retraitées...)" de se faire connaître.

- Un fonds d'urgence de 10 millions d'euros sera mis en place pour payer les factures des cabinets médicaux, dont les frais vont augmenter avec l'afflux de patients.

- Un second fonds verra le jour pour aider le tissu associatif (Emmaüs, La Croix rouge, les Restos du coeur, etc.).

9h45 - Vers une interdiction des marchés "où l'on voit des foules"

Les marchés "où l'on voit des foules et qui ont beaucoup d'étals" seront "amenés à fermer", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur LCI.

9h35 - Banques : "il y aura du crédit" pour toutes les entreprises

Le président de la Fédération bancaire française (FBF) Frédéric Oudéa a assuré qu'il y aurait "du crédit" pour toutes les entreprises affectées par le coronavirus, alors que l'État va garantir les prêts bancaires à hauteur de 300 milliards d'euros.

"Il y aura du crédit pour tout le monde, nous avons pris des engagements pour pouvoir traiter les demandes en moins de cinq jours", a affirmé sur Europe 1 M. Oudéa, qui est également directeur général de la Société Générale.

9h22 - Pas de dividendes chez Tarkett

Le fabricant de revêtements de sols Tarkett a annoncé qu'à titre exceptionnel, il supprimait les dividendes prévus en 2020, pour protéger sa trésorerie.

"Dans un contexte économique incertain, nous mettons en œuvre toutes les actions nécessaires pour protéger nos cash-flows et adapter le groupe à ce nouvel environnement", explique le groupe dans un communiqué. Et d'ajouter que "pendant cette période, (il) va contrôler rigoureusement ses coûts, son besoin en fonds de roulement et ses dépenses d'investissement".

9h17 - Les marchés européens repartent à la baisse

Les marchés européens repartent nettement à la baisse, abandonnant tous les gains de la veille. Vers 9h15, le CAC 40 chutait ainsi de 3,6%. À Francfort, le Dax baissait de 4,4%. Le Footsie londonien abandonnait 3,8%.

L'optimisme suscité mardi par de nouvelles mesures de la Réserve fédérale, visant notamment à accorder des facilités de crédit aux entreprises en difficultés, n'aura donc pas duré bien longtemps.

9h09 - France : l'amende pour non respect du confinement passe à 135 euros

Le décret détaillant la mise en place d'une contravention de 135 euros qui réprime la "violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile" a été publié au Journal officiel.

Selon le JO, le décret, qui instaure une amende forfaitaire de 135 euros portée à 375 euros avec la majoration entre en vigueur "immédiatement".

9h05 - La France n'a que trois lits en soins intensifs pour 1.000 habitants

Selon l'OCDE, la France ne disposait en 2018 que de 3,1 lits d'hôpitaux en soins intensifs pour 1.000 habitants. Elle se classe seulement au 19e rang loin, très loin des trois premiers pays ayant le plus de lits en soins intensifs à offrir à leurs habitants : Japon (7,8 lits pour 1.000 habitants), Corée du Sud (7,1) et Allemagne (6).

9h02 - Pourquoi l'action de Fujifilm a-t-elle décollé ce mercredi ?

Fujifilm a décollé à la Bourse de Tokyo (la cote de l'action s'est envolée de 15,42%), après que les autorités chinoises ont déclaré qu'un médicament antigrippal développé à l'origine par le groupe japonais était efficace contre le nouveau coronavirus.

Davantage connu du grand public pour ses produits de bureautique et de photographie, Fujifilm a également un important fabricant mondial de systèmes médicaux et il est aussi présent dans le secteur pharmaceutique.

8h46 - Le Japon prépare un plan de relance d'ampleur

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe va réunir ce jeudi un panel comprenant des ministres et le gouverneur de la Banque du Japon pour discuter d'un plan visant à protéger la troisième économie du monde, a-t-on appris de source gouvernementale.

Le panel préparera un ensemble de mesures "audacieuses et sans précédent", selon les mots de Shinzo Abe, que le gouvernement devrait lancer en avril.

8h45 - L'agriculture pas concernée par les restrictions d'activité

L'alimentation des populations confinées étant une "priorité absolue", l'activité agricole n'est "pas concernée par les restrictions d'activité" liées à lutte contre le coronavirus, a indiqué le syndicat agricole FNSEA.

8h42 - Le Maire appelle les salariés des secteurs essentiels à "se rendre sur leurs lieux de travail"

Le ministre de l'Économie et des Finances a appelé les salariés des secteurs essentiels "à se rendre sur leurs lieux de travail", en prenant leurs précautions, pour garantir la "sécurité économique du pays" en pleine épidémie de coronavirus.

"J'invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes, des activités qui sont indispensables au fonctionnement du pays, à se rendre sur leurs lieux de travail", a affirmé le ministre sur BFM Business, citant l'exemple de secteurs comme l'agroalimentaire, la grande distribution ou les déchets.

8h15 - Chine: une seule contamination, 12 cas importés

La Chine a fait état, ce mercredi, d'une seule nouvelle contamination locale par le coronavirus pour la deuxième journée consécutive, mais avec aussi 12 cas importés.

Le nouveau cas de contamination d'origine locale a, comme la veille, été recensé dans la ville de Wuhan (centre) où l'épidémie est apparue à la fin de l'an dernier, selon le ministère de la Santé.

La contagion s'est considérablement ralentie en Chine ces dernières semaines par rapport à la mi-février, lorsque les nouvelles contaminations se comptaient chaque jour par milliers. Le pays dénombre désormais près de 80.900 cas.

8h07 - Darmanin annonce 2 milliards d'euros pour financer la lutte sanitaire

La France va consacrer deux milliards d'euros à la lutte sanitaire contre le coronavirus, a indiqué le ministre de l'Action et des comptes publics Gerald Darmanin dans une interview aux Echos.

"Nous consacrons 2 milliards d'euros aux arrêts maladie, aux masques et à la rémunération des personnels soignants", a indiqué M. Darmanin, en détaillant le plan de 45 milliards d'euros dégainé par l'État pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

8h - Sanofi offre de l'anti-paludique Plaquenil pour traiter 300.000 malades, essais "prometteurs"

Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'anti-paludique Plaquenil (chloroquine), pouvant traiter potentiellement 300.000 malades, après des essais jugés "prometteurs" auprès de patients atteints du Covid-19.

Le Plaquenil pourrait avoir un effet sur la disparition du virus, a indiqué lundi le professeur Didier Raoult, directeur de Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille.

