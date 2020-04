DIRECT Coronavirus : la compagnie scandinave SAS se sépare de 5.000 employés

9h20 - La Bourse de Paris dans l'expectative

La Bourse de Paris a adopté une attitude prudente à l'ouverture de la séance (+0,04%) face à la poursuite de la chute des prix du pétrole.

À 09h00 (07h00 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 2,16 points à 4.507,42 points. La veille, il avait fini en net rebond (+2,55%) à 4.505,26 points.

9h10 - Nissan prévoit une perte nette sur son exercice 2019-2020

Le constructeur automobile Nissan a annoncé anticiper désormais une perte nette comprise entre 85 milliards et 95 milliards de yens (entre 733 et 819 millions d'euros) sur son exercice achevé en mars, du fait de la pandémie, alors qu'il envisageait un bénéfice.

9h05 - Capgemini renonce à des prévisions 2020

Le géant informatique français Capgemini, qui vient d'acheter le groupe d'ingénierie Altran, renonce à faire des prévisions financières pour 2020 après avoir maintenu des ventes en hausse de 2,3% au premier trimestre, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Capgemini "anticipe un deuxième trimestre 2020 difficile, avant un redressement progressif aux troisième et quatrième trimestres", a indiqué le PDG Paul Hermelin, cité dans ce communiqué.

Le groupe a décidé de réduire de 29% son dividende, qui s'établira "à 1,35 euro par action au lieu de 1,90 euro", selon le communiqué.

9h - HSBC : le bénéfice net plonge, hausse attendue des pertes sur crédits

Le géant bancaire HSBC a annoncé une chute de son bénéfice net de 57% au premier trimestre en raison notamment d'une hausse attendue des pertes de crédits.

La banque, établie à Londres mais active à travers le monde et particulièrement en Asie, affiche un résultat net part du groupe sur la période de janvier-mars de 1,785 milliards de dollars, contre 4,134 milliards de dollars un an plus tôt.

"L'impact économique de la pandémie de Covid-19 sur nos clients a été le principal moteur de l'évolution de nos performances financières depuis le début de l'année", a affirmé le patron du géant bancaire Noel Quinn, dans un communiqué. "La hausse attendue des pertes sur crédits qui en résulte au premier trimestre a contribué à une baisse du bénéfice avant impôts", a-t-il ajouté.

La banque prévoit des pertes de crédits en 2020 d'un montant compris entre 7 et 11 milliards de dollars.

8h50 - Résultats décevants d'un médicament contre l'arthrite

Un médicament contre l'arthrite qui était étroitement surveillé pour son utilisation potentielle contre le nouveau coronavirus, le Kevzara, a donné des résultats décevants à la suite d'essais cliniques, ont déclaré ses fabricants.

Ce traitement de l'américain Regeneron et du français Sanofi n'attaque pas directement le nouveau coronavirus mais inhibe une réponse immunitaire anormale appelée "tempête de cytokines", laquelle provoque une inflammation des poumons des patients les plus malades, contraints de lutter contre la mort sous respirateur artificiel.

Une première petite étude en Chine paraissait prometteuse. Mais le médicament n'a montré aucun avantage par rapport à un placebo dans une étude américaine plus importante portant sur 276 patients atteints d'une forme "grave" de la maladie, c'est-à-dire des personnes ayant besoin d'oxygène mais pas de respirateur artificiel.

8h40 - Allemagne : le taux d'infection repart à la hausse

Les premiers signes d'aggravation de l'épidémie apparaissent en Allemagne, alors qu'elle vient tout juste de débuter le déconfinement et que la chancelière Angela Merkel s'inquiète d'un retour trop rapide à la normale.

Le taux d'infection ou taux de reproduction, très surveillé par les autorités, a de nouveau atteint le seuil de 1,0, selon des chiffres publiés par l'Institut Robert Koch, chargé de surveiller l'évolution de la pandémie dans le pays.

Cela signifie que chaque malade contamine une autre personne. Le gouvernement allemand et les virologues ont jusqu'ici toujours souligné l'importance d'avoir un taux inférieur.

C'est la première fois depuis mi-avril que ce taux d'infection atteint le seuil de 1,0. Il était alors descendu à 0,7, avant de remonter progressivement.

8h30 - La compagnie SAS se sépare de 5.000 employés

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé qu'elle allait se séparer de 5.000 employés, estimant que le trafic aérien, en chute libre en raison de la crise, ne reviendra pas à la normale avant "des années".

"Étant donné les restrictions actuelles, SAS s'attend à une activité limitée durant l'importante saison d'été. De plus, cela prendra sûrement des années avant que la demande ne retrouve son niveau d'avant la crise du Covid-19", écrit-elle dans un communiqué.

SAS va supprimer 1.900 postes à temps plein en Suède, 1.300 en Norvège et 1.700 au Danemark.

8h25 - États-Unis : mis en garde tôt et plusieurs fois, Donald Trump a minimisé la menace

Le président américain Donald Trump a été à maintes reprises alerté quant aux dangers du nouveau coronavirus dans des rapports des services de renseignements en janvier et février, a indiqué le Washington Post.

Ces mises en garde, plus d'une douzaine, comprises dans des documents secrets connus comme briefing quotidien du Président, étaient émises à un moment où Donald Trump minimisait la menace de la pandémie.

Le Washington Post cite comme sources, sans les nommer, d'actuels et d'anciens membres de l'administration.

8h20 - Thales s'attend à un "impact très significatif"

Thales a indiqué s'attendre à un "impact très significatif" de la crise sur son activité et ses comptes au deuxième trimestre, après avoir ressenti les "premiers effets" sur les trois premiers mois de l'année.

"On voit déjà les premiers effets du Covid-19 sur notre chiffre d'affaires", a affirmé le PDG Patrice Caine à des journalistes.

L'activité a crû de 16% au premier trimestre, à 3,899 milliards d'euros, mais elle est en baisse de 4,7% à périmètre et taux de change constants, selon un communiqué du groupe de technologies et de défense.

8h15 - Les grandes chaînes de cinémas américaines attendront l'été pour rouvrir

Les cinémas de Géorgie ont été réautorisés à accueillir du public lundi, et le Texas suivra dans quatre jours, mais aucun des grands réseaux de salles ne compte rouvrir avant l'été.

8h - La production du Boeing 787 reprendra début mai

La production des Boeing 787 dans l'État de Caroline du Sud, suspendue depuis début avril, reprendra au début du mois de mai, et non le 23 avril comme initialement prévu, a annoncé le constructeur américain.

"La plupart des collaborateurs reviendront le 3 mai ou le 4 mai", a précisé Boeing dans un communiqué, ajoutant que cela concernait "toutes les opérations qui ont été temporairement suspendues le 8 avril en réponse à la pandémie de Covid-19".

Le constructeur invite en revanche les personnels capables de faire du télétravail "à continuer de le faire".

7h45 - American Airlines annonce des mesures pour mieux lutter contre le coronavirus

Les personnels navigants des lignes nationales et régionales d'American Airlines porteront des masques à partir du 1er mai pour contenir la propagation du coronavirus, a indiqué la compagnie américaine.

Elle offrira également des équipements de protection aux passagers, précise-t-elle dans un communiqué.

7h30 - Déconfinement : l'OIT appelle les entreprises à préparer leurs locaux

L'Organisation internationale du travail (OIT) a appelé les entreprises, dont certaines s'apprêtent à rouvrir après plusieurs semaines de confinement, à respecter les mesures de protection face au coronavirus afin d'éviter une nouvelle vague de contamination

"L'application de mesures de sécurité et de santé au travail est indispensable pour à la fois protéger la vie des travailleurs, de leurs familles et des populations qui les entourent, assurer la continuité du travail et la survie économique", a relevé le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, cité dans un communiqué.

