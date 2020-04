DIRECT Coronavirus : les stations service redoutent des faillites massives en zones rurales

Sur la pelouse ensoleillée, un employé fait la sieste, un couple pique-nique, des joggeurs passent de loin en loin: avec le confinement, La Défense, premier quartier d'affaires d'Europe, vidée de ses cols blancs, s'est mise en mode détente.

"C'est assez irréel comme ambiance, on croirait être sur un tournage de film où on a dû vider toute la place", s'étonne Chérif, un joggeur de 34 ans qui habite tout près de l'esplanade dominée par la Grande Arche.

Les tours de Coeur Défense, qui accueillent 12.000 salariés par jour n'enregistre par exemple "que 30 passages quotidiens" actuellement, note Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Paris La Défense, l'établissement public chargé d'aménager et d'animer le site.

Selon un comptage effectué la semaine dernière, "à peu près 98,5%" des 200.000 employés qui travaillent à La Défense "n'y viennent plus", selon elle.

La Bourse de Tokyo a terminé sur une note négative, s'inquiétant des résultats fortement dégradés et du manque de visibilité des entreprises à cause de la pandémie, laquelle continue sa progression dans l'archipel.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a clôturé en baisse de 0,86% à 19.262,00 points. Il a cédé plus de 3% sur l'ensemble de la semaine écoulée. De son côté l'indice élargi Topix a perdu 0,33% à 1.421,29 points.

Plus de 50% des stations services situées en zone rurale, particulièrement touchées par le confinement, estiment "probable" leur risque de faillite sans un retour soutenu de l'activité au 11 mai, déplore le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA).

"52% confirment être impactés très fortement et estiment probable le risque de faillite de leur entreprise sans un retour d'activité soutenue au 11 mai" et "4% confirment qu'ils déposeront le bilan de leur entreprise avant le 11 mai", indique dans un communiqué le CNPA après avoir recueilli les réponses de 1.800 exploitants de stations services implantés en zones rurales.

La Bourse de Paris a débuté en net repli (-1,44%), son regain d'optimisme des dernières séances étant douché par l'échec d'un essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus et par celui des négociations européennes pour un plan de relance.

Lire aussi : Plan de relance : un parcours semé d'embûches pour l'Europe

À 09h00 (07h00 GMT), l'indice CAC 40 s'est replié de 63,97 points à 4.387,03 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,89%.

En l'absence d'une distanciation sociale dans les métros, tramways et bus, le port du masque par tous les passagers sera "indispensable" tandis que des horaires de travail décalés seront par ailleurs nécessaires pour éviter des transports publics bondés lors du déconfinement, a estimé le PDG de l'opérateur Transdev.

Il faut "un gros travail de lissage" pour éviter l'engorgement aux heures de pointe, notamment en encourageant une réorganisation des horaires de travail: "c'est un gros travail de décalage des horaires au niveau des écoles, des entreprises, de l'administration", a souligné Thierry Mallet, sur la radio BFM.

"Si on doit respecter la distanciation sociale", "la capacité dans les bus, les trains, les métros, va être de 10%, on ne sera absolument pas en mesure de jouer notre rôle de transport public", a déclaré la même source.

"Il faut sauver ce métier". Ruinés par le confinement, les guides font feu de tout bois pour garder la tête hors de l'eau : job d'appoint, visites confinées, capsules audio... Mais près de la moitié envisage tout simplement d'abandonner.

Ils sont environ 4.000 guides-conférenciers à être sans activité. Selon la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers (FNGIC), les pertes cumulées atteignent 11,4 millions d'euros depuis le 1er mars. Et c'est sans compter les très nombreuses prestations commandées à la dernière minute, qui peuvent représenter la moitié des visites.

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a publié des ventes en baisse pour le premier trimestre, réduites par des effets de change avec le renchérissement du franc suisse, et des cessions, dont celle de ses glaces aux États-Unis.

Au premier trimestre, ses ventes ont diminué de 6,2% sur un an, à 20,8 milliards de francs suisses (19,7 milliards d'euros), a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les ventes de sa division regroupant l'Asie, l'Océanie et l'Afrique subsaharienne ont reculé de 9,7%, à 5 milliards de francs suisses, après un net recul durant le trimestre en Chine.

L'Union européenne se dirige vers une contraction de 5% à 10% de son PIB cette année, a déclaré le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

"Tout va dépendre de la vitesse avec laquelle l'économie va repartir, a-t-il souligné sur France 2. Si les choses ne vont pas mieux et que l'on a second pic [d'épidémie], cela peut s'aggraver".

La rentrée scolaire devrait se faire en septembre et non dès le 11 mai sur la base du volontariat des parents comme avancé par l'Élysée, a déclaré Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sur Sud Radio.

Sopra Steria envisage une baisse de chiffre d'affaires "entre 2 et 6%" au 1er semestre

Le groupe de services informatiques français Sopra Steria s'attend à une baisse de chiffre d'affaires de "2% à 6%" sur le premier semestre 2020 du fait de la crise, a-t-il indiqué.

Le groupe, qui emploie un peu plus de 46.500 salariés, anticipait avant la crise une croissance de 3% à 5% de ses ventes sur l'ensemble de l'année.

Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 4,5% à 1,1 milliard d'euros (+3,3% à taux de change et périmètre constants).

Le groupe de gaz industriels et médicaux Air Liquide anticipe un impact plus important de la crise sanitaire au deuxième trimestre, après des ventes en repli de 1,3% au premier trimestre, mais maintient son objectif de hausse de la marge opérationnelle sur l'année.

Toutefois, Air Liquide a revu en baisse son objectif de bénéfice net, désormais attendu "proche de celui de 2019, à taux de change constant", hors plus-value liée à la cession en cours de la filiale allemande Schülke. En début d'année, il prévoyait une hausse.

Le gouvernement français partage l'analyse de l'École des hautes études en santé publique (EHESP) selon laquelle le confinement a permis d'éviter 60.000 morts en France, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Le ministère de la Santé partage l'analyse et il est très probable que nous ayons collectivement, tous les Français, par le respect du confinement, sauvé des dizaines de milliers de vie et peut-être même plus encore", a-t-il dit sur France Inter, ajoutant que le confinement avait permis d'éviter la saturation des services de réanimation.