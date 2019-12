Emploi : quelles sont les régions les plus dynamiques ?

L'année 2018 a été un bon cru sur le front de l'emploi avec 225.000 postes créés dans l'économie française. Malgré ces résultats favorables, tous les territoires n'ont pas bénéficié de la même dynamique. Selon les derniers chiffres de l'Insee publiés ce jeudi 5 décembre, plusieurs régions ont connu une diminution des créations d'emplois entre 2017 et 2018. Elles ont notamment baissé dans le Grand Est (-0,1%), le Centre-Val-de-Loire (-0,3%), la Bourgogne-Franche-Comté (-0,6%) et la Réunion (-1%).

À l'opposé, toutes les autres régions ont connu des évolutions plus favorables. Ces écarts traduisent les difficultés pour certains territoires à maintenir des niveaux de créations relativement élevés même si l'économie tricolore a crée plus de 200.000 emplois l'année dernière. Le coup de frein de la croissance en 2018 par rapport à 2017 et la dégradation de la conjoncture au niveau mondial ont pu contribué à cette érosion. Malgré cet essoufflement, les créations d'emploi ont été supérieures à l'évolution de la population active, ce qui a fait diminué le taux de chômage au sens du bureau international du travail (BIT) à 8,8% au quatrième trimestre 2018.

Recul dans le secteur tertiaire pour quatre régions

Le point commun de ces quatre régions en moins bonne santé sur le marché du travail est qu'elles ont toutes connu un repli dans le secteur des services, marchands ou non-marchands. Toutes les autres régions ont au contraire connu une hausse plus ou moins importante des créations de poste dans ce domaine.

Les dynamiques les plus marquées dans le tertiaire marchand concernent avant tout la Guyane (6,3%) et la Guadeloupe (2,5%). Viennent ensuite la Corse (2,2%), la Martinique (2,1%) et l'Ile-de-France (2,1%). Tous ces territoires connaissent une hausse plus importante que la moyenne nationale (1,3%).

Des créations d'emploi dopées par le tertiaire au niveau national

Le tableau dressé par les économistes de l'institut en charge des statistiques publiques montre que les créations ont particulièrement été portées par le secteur tertiaire marchand. Ce domaine a été à l'origine de 176.000 créations nettes après un pic en 2017 à 307.000. Cette inflexion "est imputable à l'emploi salarié : + 121.000 en 2018 (soit + 1,0 %), après + 295.000 en 2017 (+ 2,5 %). L'emploi non salarié au contraire accélère nettement : + 55.000 (soit + 3,8 %) en 2018, après + 12.000 (+ 0,8 %) en 2017" expliquent les statisticiens.

Dans l'industrie, l'embellie s'est confirmée avec une progression de plus de 14.000 emplois après une stabilisation en 2017. Ce n'était pas arrivé depuis le début des années 2000, même si l'industrie est loin d'être épargnée par les fermetures d'usines et les plans de licenciement.

Pour les entreprises du bâtiment et de la construction, l'amélioration est également visible avec plus de 31.000 créations. En revanche, les chiffres pour le secteur agricole sont beaucoup moins favorables avec 7.000 emplois en moins dont 6.000 chefs d'exploitation et 1.000 salariés. C'est d'ailleurs le seul secteur qui connaît un recul l'année dernière reflétant les difficultés d'un secteur plongé dans la crise depuis des années.