En France, les créations d'entreprises repartent sensiblement à la hausse

C'est un paradoxe qui s'explique difficilement. Alors que de nombreux indicateurs économiques sont dans le rouge - l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) prévoit une contraction de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre - pas moins 95.797 entreprises qui ont vu le jour dans le pays en novembre, une progression de 2,5% par rapport aux quelque 93.500 entreprises créées en octobre. « Il s'agit du sixième mois consécutif de hausse », précise l'Insee. Un rythme qui s'accélère nettement en cette fin d'année, puisque l'indicateur n'avait progressé que de 1,6% en septembre et de 1,7% en octobre.

Lire aussiLe nombre de créations d'entreprises ne cesse d'augmenter

Autre signe du dynamisme actuel de l'indicateur, « le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (décembre 2021 à novembre 2022) augmente de 1,7% par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (décembre 2020 à novembre 2021) », précise l'Insee.

Le secteur des services aux ménages, l'industrie et l'enseignement en hausse

En novembre, les créations d'entreprises se sont notamment accélérées dans le secteur des services aux ménages (+5,3% après +3,4% en octobre), dans l'industrie (+6,8% après -1,4%) ainsi que dans le domaine de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale (+4,3% après -1,0%). À l'inverse, « elles se replient dans le soutien aux entreprises (-1,8% après +4,8%), seul grand secteur en baisse ».

Du côté des entreprises classiques, les créations ont progressé de 1,9% après s'être repliées de 2,3% au mois d'octobre. Un peu plus de 35.400 entreprises classiques ont ainsi vu le jour en novembre.

Les créations de micro-entreprises ont, elles, progressé de 2,8% en novembre par rapport à octobre, pour atteindre 60.381 créations d'entreprises.

Les défaillances d'entreprises repartent aussi à la hausse

Si les créations d'entreprises connaissent une hausse continue depuis plusieurs mois, c'est aussi le cas des défaillances d'entreprises. Selon des chiffres publiés mercredi par la Banque de France, près de 40.000 défaillances ont ainsi été enregistrées en France entre décembre 2021 et novembre 2022, un chiffre en hausse régulière depuis le début de l'année mais qui reste nettement inférieur aux plus de 51.000 défaillances recensées en 2019 avant la pandémie.

Par rapport à novembre 2021, les défaillances ont presque doublé dans l'hébergement-restauration, avec un bond de 93,8%. La hausse est aussi très nette dans l'industrie (+57,4% par rapport à novembre 2021) et dans le commerce et la réparation automobiles (+53,3%).

Le rebond des défaillances est particulièrement marqué parmi les très petites (+83,2% sur un an) et petites entreprises (+82,9%). Les défaillances n'ont en revanche augmenté que de 30,4% sur un an au sein des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Les défaillances de micro-entreprises ont quant à elles rebondi de 44,1% depuis novembre 2021.

Lire aussiDéfaillances d'entreprises : les PME sous pression

La difficulté attendue pour certaines entreprises d'avoir la capacité à rembourser les PGE pourrait amplifier le phénomène : « La situation va se compliquer en 2023 avec le coût de l'énergie » et - suite à la relance des procédures de recouvrement fin août - avec la reprise des assignations en justice de l'Urssaf pour non-paiement par les entreprises des cotisations sociales et fiscales, anticipe Frédéric Visnovsky, le médiateur du crédit.

(Avec AFP)