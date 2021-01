Football français en crise : la baisse des salaires des joueurs arrive sur la table

Les caisses des clubs professionnels de foot français sont vides. Ils ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire et fragilisés par la défaillance du diffuseur Mediapro. (Crédits : PHILIPPE WOJAZER)

Au sein de la Ligue 1, la masse salariale pèse pour plus de la moitié des coûts. En 2018-2019, les salaires atteignaient 780 millions d'euros par an. Certains estiment qu'il faudrait les raboter de 30% pour atteindre un équilibre financier alors que les pertes de la saison, marquée par la crise sanitaire et le fiasco Mediapro, pourraient se chiffrer à environ 800 millions d'euros.