Formation professionnelle : le transfert de son DIF est possible jusqu'en début de semaine

Tous les salariés du privé avaient en principe jusqu'au 30 juin minuit pour faire inscrire leurs heures de Droit individuel à la formation (DIF) dans leur Compte personnel formation (CPF). Mais face à une "surcharge" constatée dans la dernière ligne droite, le gouvernement s'est engagé à laisser un délai de "quelques jours" pour les transferts.

Selon le ministère du Travail, plus de sept millions de compteurs DIF ont été transférés depuis 2015 (date à laquelle le CPF a pris le relai du DIF). Pour les agents publics, le transfert est automatique.

L'échéance du "début de semaine prochaine"

"On fermera probablement au début de la semaine prochaine" la possibilité offerte aux actifs de transférer leurs Droits individuels à la formation (DIF) vers leur Compte personnel formation (CPF), a affirmé vendredi le directeur des politiques sociales de la Caisse des Dépôts, Michel Yahiel.

"La campagne sera close dans le courant de la semaine prochaine, sans drame, sans difficultés, sans pertes particulières (...) on a mis de l'eau sur le ventilateur et maintenant tout va bien", a-t-il insisté.

Récupérer son solde d'heures du bulletin de salaire

Jusqu'en 2014, les salariés à temps complet se voyaient crédités de 20 heures de formation par an via le DIF. En 2015, le CPF a pris le relais du DIF, et il est désormais alimenté à hauteur de 500 euros par an.

Aussi, pour transférer ses heures de DIF non utilisées et ne pas les perdre, le salarié doit récupérer son solde d'heures sur son bulletin de salaire de décembre 2014 ou de janvier, ou demander une attestation à son employeur d'alors, et le rentrer dans son compte CPF.

La démarche se complique donc, si les documents sont égarés ou perdus. Et au vue de l'antériorité demandée, un bon nombre de salariés confient ne pas pouvoir remettre la main sur ces archives.

En outre, en cas d'absence de justificatif, il est possible de contacter la Caisse des dépôts, qui gère « Mon compte formation.»

Les heures DIF renseignées sont converties automatiquement en euros, selon un taux de conversion de 15 euros de l'heure. Les droits acquis au titre du DIF peuvent représenter jusqu'à 1.800 euros pour ceux qui n'y ont jamais fait appel.

A noter que pour les agents publics, le transfert est automatique.

La fraude au CPF

Parmi ces nombreuses connexions, certaines concernaient spécifiquement le DIF, d'autres le CPF, alors que les salariés ont été assaillis ces dernières semaines par les appels ou SMS d'organismes les incitant à consommer leur CPF avant le 30 juin.

"Hier (jeudi) on a eu 86.000 demandes concernant le DIF, un million de connexions dont 920.000 devaient concerner le CPF", a précisé Michel Yahiel. Le 29 juin il y a eu 10.000 achats de formation via le CPF, alors que le record était jusqu'alors de 7.000.

Interrogé sur les fraudes au CPF, Michel Yahiel a affirmé qu'environ 10.000 comptes avaient été concernés sur 38 millions, pour un montant d'environ "dix à douze millions d'euros". Quelque 80 actions administratives ont été engagées, une vingtaine ayant donné lieu pour l'instant à un contentieux soit administratif soit pénal.

"Lorsqu'on vous téléphone et qu'on prononce le mot CPF, la première réaction à avoir c'est de raccrocher", a souri Michel Yahiel.