L'activité économique marque bien le pas en France

Le ralentissement de l'activité économique en France s'est amplifié plus que prévu en août, selon l'indice PMI. Elle a notamment été plombée par une contraction de l'activité des services, une situation similaire relevée en Allemagne et en Grande-Bretagne et plus globalement dans la zone euro. Le président du Medef, Patrick Martin, a d'ailleurs convenu que « la conjoncture est en train de se retourner » dans l'Hexagone, dans un panorama mondial « qui s'essouffle lui-même ».