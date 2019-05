L'assemblée citoyenne pourra "proposer un avenir à la taxe carbone" (Rugy)

Cette assemblée, composée de 150 citoyens tirés au sort en recoupant les listes électorales et téléphoniques et censés représenter "la France dans sa diversité", devrait se réunir "d'ici à la fin du mois prochain", selon le ministre.

"Les travaux dureront ensuite six mois", à raison d'un week-end travaillé sur trois et défrayé. "A la fin du processus, ils devront faire des choix pour proposer un paquet de mesures cohérent" à condition de permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et respecter une "responsabilité budgétaire", poursuit le ministre.

"Un paquet cohérent, opérationnel, avec des solutions de financement"

Les citoyens seront "aidés pour la rédaction de leurs propositions". "Le but n'est pas d'avoir un énième catalogue de mesures dans lequel le gouvernement viendrait piocher mais d'avoir un paquet cohérent, opérationnel, avec des solutions de financement".

"Aux 150 citoyens de proposer un avenir à la taxe carbone", qui a contribué au déclenchement du mouvement des "gilets jaunes", estime François de Rugy.

"Ils pourront par exemple déterminer à quoi l'argent collecté devra servir. Ils pourraient aussi considérer qu'il vaut mieux une autre fiscalité écologique".

Premier conseil de défense écologique jeudi 23 mai

Parallèlement, le premier conseil de défense écologique, dont la création avait été annoncée par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse du 25 avril, se tiendra jeudi prochain à l'Élysée.

Cette instance "réunira régulièrement les ministres et les opérateurs de l'État mobilisés" sur les dossiers de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité.