La Nouvelle Union Populaire de la gauche veut nationaliser une grande partie de l'économie : est-ce vraiment crédible ?

C'est l'un des principaux axes du programme de l'alliance qui se crée actuellement à gauche autour de Jean-Luc Mélenchon : la nationalisation d'une partie de l'économie.

Ainsi, le leader de la France Insoumise, aujourd'hui chef de file de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (Nupes), propose-t-il de remettre dans le giron de l'Etat, les banques généralistes, les autoroutes, les aéroports, mais aussi certaines grandes entreprises comme Engie ou EDF - dont certaines ont déjà une part de leur capital gérée par la puissance publique - .

Pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, ces nationalisations sont stratégiques. Il s'agit d'assurer que l'Etat français aura bien la main sur ces actifs essentiels de notre économie, afin qu'ils échappent au profit. Ce serait aussi, selon cette nouvelle formation politique, une garantie pour une meilleure redistribution et une meilleure lutte contre les inégalités.

Concrètement, quelles implications ?

Une nationalisation revient à une expropriation, à la reprise d'un bien. Il y a des questions juridiques qui se poseront mais une telle opération implique aussi un dédommagement à verser aux actionnaires. Ainsi, il faut racheter l'actif à un niveau bien supérieur à sa valeur boursière. Pour les banques, - il faut d'abord préciser ce que veut dire "banque généraliste", car la Nupes l'évoque sous ce vocable - mais on imagine sans mal que ce serait les grands établissements comme la Société Générale, ou la BNP.

L'an dernier, ces établissements ont enregistré des profits records - 9 milliards d'euros de bénéfices en 2021, par exemple pour la BNP, ou encore 5,6 milliards pour la Société Générale - .Si l'Etat rachetait ces actifs, il faudrait donc prévoir des dizaines et des dizaines de milliards d'euros.

Reste à voir aussi, jusqu' à quel niveau l'Etat rentrerait au capital, interroge par exemple l'économiste Christian de Boissieu. Prendra-t-il 100% ou limitera-t-il son contrôle à 51% ? ... Et Christian de Boissieu de souligner qu'il "faudrait alors appliquer le pourcentage de contrôle ou bien réactualiser la facture de la nationalisation des banques de 1982-83 en tenant compte de la croissance des établissements bancaires depuis cette date et de l'évolution des prix également depuis cette date... Compliqué !".

Il y a des chances que la Nouvelle Union Populaire de la gauche éviterait la nationalisation à 100% comme ce fut le cas en 1981, dans les années Mitterrand.

Pour les sociétés d'autoroutes, on dispose d'estimations chiffrées. Ainsi, cet hiver Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie assurait qu'il faudrait payer entre 45 et 50 milliards d'euros aux concessionnaires si l'Etat reprenait dans son giron les sociétés avant la date de la fin de contrat, dont la plupart courent encore jusqu'à 2030. Et pour cause, il faudrait dédommager les sociétés. Ces opérations ne seraient donc pas neutres économiquement.

L'Etat est-il meilleur gestionnaire que le privé ?

Si ces entreprises venaient ou revenaient sous la coupe de l'Etat, il faudrait que l'Agence française des participations de l'Etat, l'APE, rattachée au ministère de l'Economie et des Finances suive leur évolution et leur gestion. L'objectif étant d'optimiser leur rendement, de réaliser les meilleurs investissements, d'accompagner leur développement etc. "Or, comment faire avec si peu de moyens ? Aujourd'hui, l'APE comporte à peine une cinquantaine de personnes... alors que nous devrions pour être de bons gestionnaires en avoir au moins 10 fois plus", confie un fin connaisseur de Bercy. Si le portefeuille de l'Etat se densifiait, il faudrait donc prévoir un important renforcement d'effectifs.

Enfin, même avec des moyens supplémentaires, l'Etat ferait-il mieux que le privé. Selon certains économistes, comme Jean-Marc Daniel, on peut en douter étant donné les résultats de sociétés comme la SNCF, EDF, ou Renault...

Quid du signal lancé ?

Enfin, quel serait le comportement des investisseurs, des milieux d'affaires ? Le programme des nationalisations proposé par Jean-Luc Mélenchon peut rappeler celui de 1981. Dans le monde économique, cette période reste un traumatisme. De nombreux entrepreneurs voient là le risque d' une spoliation de leur travail.

Rappelons qu'entre 1997 et 2002, quand il revient au pouvoir, le gouvernement socialiste mené par Lionel Jospin avait alors procédé à une vague importante de privatisations - France télécom, Air France, les banques comme le Crédit lyonnais, les assureurs comme le Gan etc. Au total, Lionel Jospin avait ainsi reinjecté 30 milliards d'euros dans les caisses de l'Etat.