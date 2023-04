Le climat des affaires faiblit légèrement en avril

En plein conflit social, le climat des affaires subit un léger recul en avril, selon les données publiées par l'Insee, ce jeudi 20 avril. L'indice, qui reflète l'opinion des chefs d'entreprise dans les principaux secteurs d'activité, s'affiche à 102 points ce mois-ci, soit un point en dessous du climat des affaires de mars, mais deux points au-dessus de sa moyenne de long terme.

La baisse d'avril est liée à « la détérioration de la situation conjoncturelle dans les services et dans l'industrie », explique l'Insee. Le climat des affaires connaît un recul pour le troisième mois d'affilée dans les services (103 points, contre 105 points en mars), signe d'un moindre optimiste des chefs d'entreprise en ce qui concerne l'activité, la demande et les effectifs.

« Les données du climat des affaires indiquent que le rythme de croissance de l'économie française sera probablement très faible au cours des prochains trimestres », analyse l'économiste d'ING Charlotte de Montpellier, qui prédit « une croissance de l'ordre de 0,1% en glissement trimestriel pour le deuxième trimestre ».

Plus préoccupant, le climat de l'emploi perd deux points après avoir été stable depuis décembre 2022, sur fond d'inquiétudes des dirigeants quant à l'évolution récente et à venir des effectifs dans les services et dans l'industrie.

L'industrie fragilisée

Dans l'industrie, le climat des affaires baisse pour le deuxième mois d'affilé « sous l'effet du recul des soldes d'opinion relatifs à la production prévue et aux carnets de commandes ». Le secteur est ébranlé par l'explosion des prix de l'énergie, qui fait craindre une nouvelle désindustrialisation.

Concernant les autres secteurs, le moral des chefs d'entreprise dans le bâtiment demeure stable, malgré les perspectives d'activité jugées moins favorables. Le commerce de détail, y compris le commerce et la réparation automobile, voit son climat des affaires s'améliorer un peu grâce aux commandes à venir.

« La seule bonne nouvelle du rapport est le net repli des prix de ventes prévus par les industriels et les commerçants et le léger repli des prix prévus dans le secteur des services et du bâtiment », résume Charlotte de Montpellier.

Sur le temps long, le climat des affaires fluctue relativement peu, malgré l'incertitude qui flotte autour de la conjoncture économique. Après une chute logique à la suite de l'offensive militaire russe en Ukraine en février 2022, le climat des affaires oscille juste au-dessus des 100 points depuis l'été 2022, sans grande variation.

