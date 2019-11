Le président Macron a déjà choisi son adversaire pour 2022

Au « Château », l'interview surprise donnée par le chef de l'État à Valeurs actuelles, une première pour un locataire de l'Élysée, a provoqué un émoi certain parmi ses conseillers. Peu importe pour Emmanuel Macron. Lui n'a que faire des états d'âme de ses collaborateurs, et n'a qu'une obsession : imposer son propre tempo, y compris à son équipe la plus proche. Son conseiller en communication, Joseph Zimet, nommé tout récemment en septembre, vient de l'apprendre à ses dépens.

Mauvais signal

En effet, cette interview explosive, centrée sur les questions de l'islam et de l'immigration, a été décidée par le président lui-même, réalisée « entre quat'z'yeux », dans l'avion présidentiel à son retour de voyage à Mayotte et à la Réunion, et relue en catimini. Selon L'Opinion, Zimet a même songé à démissionner après avoir découvert la première version de l'interview, encore plus cash. Une fuite pour le moins étrange, et non démentie, qui laisse penser qu'une telle initiative n'est pas assumée au sein même de l'équipe présidentielle. Un mauvais signal de plus, alors que la publication polémique est intervenue au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne. Pour contrer tout mauvais «...