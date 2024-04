Médecins libéraux : face à l'absence de deux syndicats, l'Assurance maladie reporte la séance de négociations tarifaires

Deux syndicats de médecins libéraux ont décidé de bouder la séance de négociations tarifaires prévue ce jeudi avec l'Assurance maladie (CNAM), ce qui entraîne son report.

« Thomas Fatôme, directeur général de la CNAM, se voit contraint de reporter la séance de négociation prévue jeudi 4 avril après la décision de deux syndicats de ne pas s'y rendre », a indiqué l'Assurance maladie dans un communiqué. Il « déplore le retard pris dans l'aboutissement des négociations conventionnelles », a-t-elle ajouté.

Ces deux syndicats de médecins libéraux, Avenir Spé Le Bloc et l'UFML-S, ont annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi qu'ils suspendaient leur participation aux négociations tarifaires avec l'Assurance maladie, en soutien à l'hospitalisation privée. Cette dernière dénonce la faiblesse de l'augmentation tarifaire qui lui est accordée pour 2024.

« La décision du gouvernement d'augmenter de 0,3% le financement des cliniques et des hôpitaux privés à but lucratif » - alors que les hôpitaux publics bénéficieront d'une hausse de 4,3% - « est inacceptable pour les médecins spécialistes libéraux qui exercent dans ces structures », a indiqué le syndicat Avenir Spé Le Bloc, le premier chez les médecins spécialistes.

« Chaque médecin doit comprendre que c'est la médecine libérale qui est attaquée, menacée dans son existence même, au travers de la déstabilisation orchestrée de l'hospitalisation privée », a indiqué de son côté le syndicat de médecin généralistes UFML-S.

Un appel à la grève en soutien aux hôpitaux et cliniques privés

Ils ont appelé les médecins libéraux à rejoindre la grève dont menacent les hôpitaux et clinique privés, outrés par la faible augmentation tarifaire que leur a octroyée le gouvernement en 2024, à compter du 3 juin.

Les maternités et les services qui « apportent des soins vitaux » comme la dialyse, la radiothérapie ou la chimiothérapie, ne seront pas fermés, et les établissements excluront toute action qui pourrait « aboutir à une perte de chance, » a-t-on précisé à la direction de la La Fédération de l'hospitalisation privée (FHP). « Les modalités exactes sont en cours de préparation », a-t-on ajouté de même source. Pour la FHP, les décisions du gouvernement aggravent une situation « déjà critique », car les charges des hôpitaux et cliniques « augmentent de façon exponentielle. » La part d'hôpitaux privés en déficit, « passée de 25 à 40% entre 2021 et 2023, atteindra dans ces conditions le niveau alarmant de plus de 60% en 2024 », a-t-elle assuré.

Lire aussiSanté : l'Assurance maladie ouvre la voie à la consultation des médecins généralistes à 30 euros

La fin du quoi qu'il en coûte

« La campagne tarifaire 2024 est la première post-crise » Covid-19 et « marque la fin du quoi qu'il en coûte », a indiqué Marie Daudé, directrice générale de l'offre de soin au ministère de la Santé, lors d'une rencontre mercredi avec l'association des journalistes de l'information sociale (Ajis). « Il n'y a aucune velléité de pénaliser un acteur plus qu'un autre ».

Elle a expliqué la différence de traitement entre l'hôpital public et l'hôpital privé en 2024 notamment par les différentes typologies d'activités entre les deux secteurs. « Le gouvernement a fait le choix de valoriser plus que d'autres des activités comme les soins palliatifs, les greffes », et « la médecine en hospitalisation complète », qui sont plus présentes dans les hôpitaux publics que dans le privé, a-t-elle expliqué. Les maternités vont bénéficier d'une hausse de tarif de 3%, qu'elles soient de statut public ou privé, a ajouté la responsable.

La FHP n'en est pas moins furieuse : « Face à l'absence regrettable de transparence et de concertation avec le ministre délégué en charge de la Santé », elle indique qu'elle « limitait ses interactions avec le ministère et les Agences régionales de Santé (ARS) aux seuls échanges indispensables ». Elle entend « déposer toutes les formes de recours juridiques possibles au national et auprès de chaque établissement de santé pour faire face à cette injustice ».

Le secteur de l'hospitalisation privée à but lucratif compte quelque 1.030 établissements où exercent plus de 200.000 professionnels de santé, dont 40.000 médecins libéraux, selon les chiffres de la FHP.

(Avec AFP)