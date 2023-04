Partage de l'eau : des centaines de manifestants devant une usine STMicroelectronics en Isère

La guerre de l'eau continue. Ce samedi, plusieurs centaines de personnes, - un millier selon les organisateurs, entre 500 et 800 selon les gendarmes - se sont rassemblées devant le site de production de semi-conducteurs de STMicroelectronics, à Crolles en Isère pour manifester contre « l'accaparement » de l'eau.

Rassemblés sous le mot d'ordre « De l'eau, pas des puces », le cortège de militants, habillés de bleu, s'est voulu « pacifique, joyeux et familial ». Sous quelques gouttes de pluie, ils manifestaient contre le projet d'extension de l'usine, annoncé l'été dernier par l'entreprise franco-italienne et mené en partenariat avec l'Américain GlobalFoundries. Le chantier, d'un total de 5,7 milliards d'euros, doit être soutenu dans le cadre du plan France 2030, et par l'Union européenne dans le cadre du « Chips Act », un plan pour doubler la production de semi-conducteurs dans l'UE d'ici 2026.

Lire aussiPlan eau : « les solutions doivent être territoriales » (Christian Doddoli)

29.000 m3/jour d'ici fin 2023

Mais, pour les manifestants, il est synonyme d'un excès de consommation d'eau. Le site de STMicroelectronics, et la commune de Crolles sur laquelle il est situé, sont alimentés par le réseau d'eau potable de la métropole grenobloise, mais appartiennent au territoire voisin de la communauté de communes du Grésivaudan. Jusqu'alors, la métropole de Grenoble, qui gère directement son réseau d'eau potable, fournissait 23.000 m3 par jour, soit 8,4 millions de m3/an. Mais en vertu d'une convention d'achat signé en octobre 2021, ce débit devrait monter à 29.000 m3/jour d'ici fin 2023, « permettant de tenir compte de l'évolution des besoins pour les prochaines années notamment ceux des industries du territoire », souligne une délibération de la communauté de communes du Grésivaudan. En 2021, selon la déclaration environnementale de STMicroelectronics, 4,23 millions de m3 avaient été prélevés par l'usine, la quasi-totalité de ce volume étant ensuite rejeté dans les cours d'eau alentour. En 2019, ce volume prélevé était de 3,46 millions de m3. « On s'inquiète pour la ressource en eau et pour la démocratie », a dénoncé Julien, l'un des organisateurs de la manifestation, qui préfère garder l'anonymat. Le millier d'emplois promis avec l'extension du site « ne peut pas tout justifier », a-t-il affirmé.

Cette manifestation intervient une semaine après celle qui s'est tenue à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres et qui a rassemblé entre 6.000 à 8.000 personnes selon les autorités, 30.000 selon les organisateurs, marquée par des affrontements très violents. Ils protestaient donc les projets de réserves d'eau, qu'ils qualifient de « mégabassines », mais qui sont présentées par leurs partisans comme une condition de la survie des exploitations agricoles face à la menace de sécheresses récurrentes. Les contestataires dénoncent, eux, un « accaparement de l'eau par l'agro-industrie » à l'heure du changement climatique, et réclament un moratoire sur leurs constructions pour lancer « un vrai projet de territoire » sur le « partage de l'eau ».

Lire aussiDeux-Sèvres : quel impact et quelle gouvernance pour les « bassines » ?

L'eau est « indispensable à notre souveraineté alimentaire », rappelle Emmanuel Macron

À ce propos, Emmanuel Macron a réaffirmé jeudi l'utilité des stockages artificiels d'eau pour les agriculteurs. « Il ne s'agit pas de privatiser l'eau. Ou de permettre à certains de se l'accaparer », a-t-il déclaré, en répétant que l'eau était « indispensable à notre souveraineté alimentaire ». Mais il a demandé que les futurs ouvrages soient conditionnés à des « changements de pratiques significatifs », à commencer par des économies d'eau et une réduction de l'usage des pesticides par les agriculteurs.

La veille, lors de la présentation de son « plan d'urgence et de sobriété » de l'eau fixant un cap à 2030 pour faire 10% d'économie dans tous les secteurs, il avait déjà insisté sur les efforts à fournir par le secteur agricole. Détaillant trois piliers, le chef de l'Etat a annoncé que toutes les nouvelles installations agricoles seront adaptées au climat agricole de demain. Au total, 30 millions d'euros seront dégagés pour renforcer les économies d'eau, notamment avec le système de goutte-à-goutte. Au-delà des économies, il faut également des plans d'adaptation des filières et des territoires, a-t-il ajouté.

Autre secteur qui est appelé à contribuer aux économies d'eau : l'énergie. L'exécutif entend ainsi réduire la consommation d'eau pour la production d'électricité, actuellement de 12%. « Sur le nucléaire, on doit adapter nos centrales au changement climatique pour fonctionner beaucoup plus en circuit fermé », a ainsi expliqué le chef de l'Etat, dénonçant le fait que « les centrales utilisent l'eau et la rejettent ce qui a un effet sur la température et joue sur le niveau dans la durée ». Concernant l'hydroélectricité, « nous devons adapter le rythme de nos barrages aux enjeux du climat », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)