STMicroelectronics : les résultats dépassent les attentes, propulsés par la demande de puces

Les tensions sur les semi-conducteurs ont fait les affaires des fabricants de puces électroniques. Le franco-italien STMicroelectronics, qui compte 45.500 employés dans le monde dont 10.100 en France, a vu son son bénéfice net doubler en 2022. Ses recettes ont augmenté d'un quart, sur fond de « forte demande » de puces dans l'automobile et l'industrie. En 2022, le groupe a ainsi dégagé 3,96 milliards de dollars (3,63 milliards d'euros) de bénéfice net... soit une augmentation de +98% sur un an. Des résultats encore meilleurs que prévu.

Lire aussiSemi-conducteurs : « Produire en France est rentable pour Soitec » (Pierre Barnabé, DG)

Quant au « chiffre d'affaires net » de STMicro, il a crû de +26% à 16,13 milliards de dollars (14,77 milliards d'euros), après un quatrième trimestre « supérieur aux prévisions », a expliqué son Pdg Jean-Marc Chéry dans communiqué. Sur l'année, ses deux produits phares affichent des ventes en forte hausse, les « produits automobiles et discrets » à 5,9 milliards de dollars et « microcontrôleurs et circuits intégrés électroniques » à 5,2 milliards de dollars pour une marge d'exploitation qui monte de 19% en 2021 à 27,5% en 2022.

A la Bourse de Paris, l'action progressait de +8,01% à 42,61 euros à 9h05. Depuis le 1er janvier, elle s'est envolée de près de 30%, signant la meilleure performance des titres de l'indice CAC 40.

Investissements industriels

Face à la forte demande pour ses composants, STMicroelectronics investit dans de nouvelles installations. « Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation (des) capacités de production (...) pour l'exercice 2023, nous prévoyons d'investir environ 4 milliards de dollars (...), principalement pour augmenter la capacité de production de nos usines en 300 mm et en carbure de silicium, y compris notre initiative dans le domaine des substrats », a déclaré Jean-Marc Chéry.

En juillet, STMicroelectronics et le fondeur américain de semi-conducteurs GlobalFoundries ont annoncé la construction à Crolles en (Isère) d'une nouvelle usine de fabrication de puces électroniques, pour un investissement total de 5,7 milliards d'euros avec le soutien financier de l'État avec à la clé 1.000 emplois. Les chaînes de production devraient tourner en 2026 sur ce site situé près de Grenoble où STMicroelectronics possède déjà une usine.

Lire aussiAutomobile : ce scénario catastrophe qui menace malgré la fin de la crise des semi-conducteurs

Pour 2023, le groupe anticipe un chiffre d'affaires entre 16,8 et 17,8 milliards de dollars. Des chiffres supérieurs encore à ceux de cette année 2022 record. 2021 avait été aussi spectaculaire puisque STMicroelectronics avait franchi la barre des 12 milliards d'euros de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 24,9% sur l'ensemble de 2021 dans un contexte déjà marqué par les tensions d'approvisionnements en semi-conducteurs. Sur sa lancée, le Pdg Jean-Marc Chéry vise les 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'horizon 2023.